V čase písania tohto článku sa ApeCoin obchodoval za niečo menej ako 16 USD s 24-hodinovým objemom obchodovania impozantných 7,4 miliardy USD. Včera bol token uvedený na eToro.

Ak vás lákajú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť ApeCoin, tento sprievodca je pre vás.

Najlepšie miesta na nákup ApeCoinov teraz

eToro

Čo je ApeCoin?

ApeCoin je nástroj ERC-20 a token riadenia, ktorý sa používa na podporu decentralizovaného budovania komunity v súvislosti s prístupom Web3. ApeCoin vytvorili Yuga Labs, ktorí stoja aj za projektom Bored Ape Yacht Club, ktorý snáď ani netreba predstavovať.

ApeCoin bol vytvorený, aby slúžil v rámci rastúceho ekosystému APE, ktorý je podporovaný APE Foundation.

Držitelia ApeCoin hlasujú o tom, ako používať fond ApeCoin DAO a ako sa sami riadia prostredníctvom decentralizovaného rámca riadenia, ktorý kontroluje ApeCoin DAO. Majitelia sa dohodnú na návrhoch a Nadácia APE ich spravuje.

Cieľom ApeCoin DAO je rozvíjať a udržiavať APE ekosystém spôsobom, ktorý je spravodlivý a inkluzívny a poskytuje držiteľom ApeCoin infraštruktúru na spoluprácu prostredníctvom otvorených procesov riadenia bez povolenia.

ApeCoin tiež poskytuje účastníkom ekosystému otvorenú a zdieľanú menu, ktorú možno použiť bez centralizovaných sprostredkovateľov. Ekosystémový fond dostáva 62 % všetkých ApeCoinov na podporu komunitných iniciatív.

ApeCoin v neposlednom rade umožňuje prístup k niektorým inak nedostupným komponentom, ako sú exkluzívne služby a hry. Je to nástroj pre vývojárov tretích strán, ktorí sa môžu zapojiť do ekosystému začlenením tokenu do hier, služieb a iných projektov.

Mám si dnes kúpiť ApeCoin?

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Predikcia ceny ApeCoin

Podľa Wallet Investor je ApeCoin zlou, vysoko rizikovou krátkodobou investičnou možnosťou. Veria, že akákoľvek investícia do mince teraz bude v budúcnosti znehodnotená.

Cena digitálnej mince je však dosť býčia. Nižšie je uvedená ich cenová predpoveď na nasledujúcich päť rokov:

2022: Až 21,70 USD

2023: Z 20,34 USD na 24,63 USD

2024: Z 18,69 USD na 28,26 USD

2025: Z 26,52 USD na 30 USD

2026: Od 24,85 USD – 31,63 USD

ApeCoin na sociálnych sieťach