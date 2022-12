2022: Dnes sa pozrieme späť na 10 najlepších mincí spred roka

Kľúčové informácie

Kryptomena bola rozdrvená na celej ploche, pričom všetkých 10 najlepších mincí bolo vyrazených

Najhoršie na tom bola LUNA, keď sa smrť v máji vyšplhala takmer na nulu

Solana tento rok stratila 92 % svojej hodnoty a klesla z tretej najväčšej kryptomeny na šestnástu

Tri najlepšie výkony boli BNB, XRP a Dogecoin, ale stále sa znížili o 56 %+

Bitcoin klesol o 64 % a Ethereum o 67 %

2022. Aký rok.

Na kryptotrhoch sa dá s istotou povedať, že to nebol jeden z najlepších. Svet prešiel na novú paradigmu úrokových sadzieb, pričom trhy si celkom uvedomujú, aká veľká časť kryptopriestoru bola predpovedaná pre nadmerné zadlženie pri lacných sadzbách.

Tento lacný úver je teraz preč a koberček likvidity bol stiahnutý, výsledkom čoho je kolaps trhových cien. Zahrňte niekoľko škandálov – FTX, LUNA a Celsius, aby sme vymenovali aspoň niektoré – a trhy boli úplne napäté.

V tomto diele sa pozrieme späť na 10 najlepších mincí na začiatku roka.

Rok 2022 sa zdá byť už dávno

Nižšie je historická snímka obrazovky zo začiatku roka, stiahnutá z CoinMarketCap.

Bitcoin nie je ďaleko od bilióna dolárov, obchoduje sa blízko 50 000 dolárov a vedie na trhu ako celku. Ethereum nedávno kleslo pod 4 000 USD, pričom tretie miesto obsadila minca Binance, BNB.

Tether je prvým stablecoinom na zozname na štvrtom mieste, zatiaľ čo Solana vyskočí ako ďalší na piatom mieste. Minca, spojená s uznávaným podnikateľom menom Sam Bankman-Fried, sa predáva ako zabijak ETH a prináša vážne zisky, teraz má trhovú kapitalizáciu viac ako 50 miliárd dolárov.

Jediným ďalším stablecoinom je USD Coin na siedmom mieste, zatiaľ čo Dogecoin je po vylúčení stablecoinov na desiatom mieste, čiže celkovo na dvanástom mieste. Na deviatom mieste je tiež LUNA alebo Terra – minca, ktorá poháňa rozvíjajúci sa ekosystém DeFi, ktorým je Terra.

Život je dobrý, život je zábavný, život je len hore. Iste, trh sa trochu vzdialil od novembra, keď Bitcoin dosiahol svoje historické maximum 68 739 dolárov, ale ceny sú stále vysoké a zisky plynú. Šťastný nový rok a hurá do roku 2022.

O rok neskôr

O rok neskôr by ste pravdepodobne mohli tvrdiť, že veci sú trochu iné. Výkonnosť 10 najlepších mincí (okrem dvoch stajní) som zhrnul do nižšie uvedeného grafu:

Luna očividne klesla takmer na nulu. Solana prichádza ako druhý najhorší hráč, ktorý v roku 2022 stratil ohromujúcich 92 % svojej hodnoty. Od štvrtého najväčšieho kryptomena je teraz šestnásty. Avalanche zabila aj investorov, klesla z jedenástich na osemnásť a v tomto procese oholila 87 % svojej hodnoty.

Najlepšie sú na tom naopak BNB, XRP a Dogecoin, trojica stráca „len“ 56 %/57 % svojej hodnoty. BNB, napriek nedávnej kontroverzii okolo Binance, sa zdá, že skončí rok ako piata najväčšia kryptomena, keďže ju predbehli USDC a USDT.

Tento rok to boli naozaj len stablecoiny, ktoré boli imúnne voči cenovej akcii. Dokonca aj bitcoin a ethereum klesli o 64 % a 67 %. Všetky tieto čísla by sa opäť zvýšili, ak by sa rozšírili späť na historické maximá z novembra.

Investorom sa uľaví, keď uvidia, ako sa rok chýli ku koncu, taký bol trest na trhoch. Jediným problémom je, že sme stále v prostredí s vysokými úrokovými sadzbami, priemysel sa stále vyrovnáva s dopadom FTX a svet je momentálne veľmi neisté miesto.