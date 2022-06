KuCoin Token (KCS) je natívny token KuCoin Community Chain (KCC)

Čo je KCS?

KCS je úžitkový token, ktorý je natívne súčasťou platformy KuCoin. KCS, ktorý bol spustený v roku 2017, nesie rôzne utility pre hodlerov. Po prvé, obchodník využívajúci token na poplatky za plyn bude mať 20 % zľavu. Používateľ, ktorý drží viac KCS, získa aj viac výhod, pričom sú k dispozícii bonusy, ktoré sú ukotvené v závislosti od držby aj od objemu obchodovania na širšej burze KuCoin.

KCS je v podstate stávka na burzu KuCoin. Ak burza KuCoin porastie, je pravdepodobné, že porastie aj KCS. KuCoin je podľa CoinMarketCap treťou najväčšou burzou. Viac ako 8 miliónov používateľov v 207 krajinách a jurisdikciách po celom svete má prístup k službám KuCoin vrátane stoviek digitálnych aktív a kryptomien.

Ponuka produktov je široká, vrátane spotového obchodovania, maržového obchodovania, P2P fiat obchodovania, obchodovania s futures, stávkovania a požičiavania. Spoločnosť KuCoin v novembri 2018 oznámila aj financovanie v rámci kola A vo výške 20 miliónov USD, na ktorom sa podieľali spoločnosti IDG Capital a Matrix Partners.

KuCoin tiež mesačne odkupuje KCS zo sekundárneho trhu s 10 % príjmov platformy. Tieto nakúpené KCS sa spália, čím sa vyprázdni ponuka. Spoločnosť KuCoin už dokončila 27 spaľovaní.

A nakoniec, na zabezpečenie lepšej podpory rozvoja ekosystému KCS sa do mechanizmu deflácie KCS zavedie EIP-1559 a mechanizmus poplatkov KCC v podobe základného poplatku + prioritného poplatku. To spôsobí, že základný poplatok za palivo sa bude dynamicky upravovať podľa preťaženia siete KCC.

KCS je uvedená na viacerých miestach vrátane Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (predtým Bitmax).

Spotlight & Burningdrop

Držaním KCS získavajú investori právo zúčastniť sa na predaji tokenov predaj tokenov na KuCoin Spotlight, čo je platforma na spúšťanie tokenov na KuCoin.

Na portáli KuCoin Spotlight bolo spustených viac ako 20 projektov, pričom medzi najvýznamnejšie patria CWAR a HOTCROSS.

