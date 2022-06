Rozhovor so Slavom Rubinom: Alternatívne aktíva vo vašom portfóliu

Svet investovania je v poslednej dobe ťažkým miestom. Zdá sa, že každé aktívum na planéte denne klesalo. Ale ak kopnete hlboko, existujú oblasti, ktoré búrku prečkali.

Zadajte alternatívne aktíva. Mali sme zaujímavý rozhovor so sériovým podnikateľom Slavom Rubinom, ktorý je spoluzakladateľom Vincenta, poprednej platformy na vyhľadávanie alternatívnych investícií, ktorá oznámila VALT Asset Management. VALT poskytuje investorom prístup k alternatívnym aktívam vyhradeným len pre inštitucionálnych investorov. Tieto aktíva zahŕňajú rizikový kapitál, kryptomeny, zberateľské predmety, nehnuteľnosti, umenie a dlhy – individuálnym investorom.

Je úžasné, že to zahŕňa aj aktíva, ktoré v súčasnej situácii skutočne vzrástli. Hovorili sme o výhodách diverzifikácie vášho portfólia do tohto priestoru, o tom, aké rozdelenie by ste mali robiť, a o smrti portfólia 60/40.

Zaujímalo vás niekedy investovanie do oficiálnych tenisiek Michaela Jordana, Monetových obrazov alebo zberateľských predmetov futbalovej legendy Pelého? Či už ste investor alebo fanúšik zberateľských predmetov alebo alternatívnych aktív, malo by tu byť niečo pre vás.

Dostupné aj na Spotify tu.