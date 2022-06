DeFi sa zapínala uprostred paniky na trhu

Nedávno sa v kryptomenách objavilo niekoľko znepokojujúcich trendov, ale jeden konkrétny ma zaujal minulý týždeň. Solend, pôžičková platforma založená na Solane, prešla vládnym hlasovaním o prevzatí súkromnej peňaženky.

Súkromná peňaženka (ďalej označovaná ako „veľryba“) uložila 5,7 milióna SOL, v súčasnosti v hodnote 200 miliónov dolárov, na platformu požičiavania. Oproti tejto pozícii si veľryba požičala 108 miliónov dolárov v stablecoinoch. 5,7 milióna tokenov SOL tvorilo viac ako 95% celkových vkladov na platforme.

Problém nastal, keď cena Solana klesla popri širšom trhu, čím sa drasticky znížila hodnota kolaterálu veľryby a do hry sa dostal potenciálny scenár likvidácie. V tomto prípade by bol trh zaplavený a potenciálne by sa znížila hodnota tokenu Solana.

„V najhoršom prípade by Solend mohol skončiť s nedobytným dlhom,“ povedal Solend. „Mohlo by to spôsobiť chaos a zaťažiť sieť Solana.“

Vynesenie tohto množstva SOL oproti objemu obchodovania poukazuje na to, aký veľký vplyv by to malo na trh, pričom spúšťacie účinky robotov na DEX pravdepodobne ešte viac zhoršia tlak nadol, ktorý by táto peňaženka zaplavila trh.

Likvidačná cena pôžičky je 22,27 USD, čo by na spustenie potrebovalo 35% pokles oproti súčasným cenám. Aj keď ide o značný pokles, Solana sa tento rok prepadla o 80% a 35% pokles odtiaľto nie je ani zďaleka nepredstaviteľný – a bol veľmi blízko, keďže Solana minulý týždeň klesla na 25 USD.

Protokol sa pokúsil dostať sa k veľrybe a vyzvať ich, aby dobili pôžičku, ale nastalo rádiové ticho a peňaženka bola takmer dva týždne neaktívna. Takže prešlo hlasovanie a protokol odhlasoval dočasné prevzatie peňaženky veľryby a zníženie rizika pre protokol.

Po prevzatí peňaženky bolo v pláne zlikvidovať veľrybu prostredníctvom mimoburzových transakcií, a nie riskovať kaskádovú nákazu likvidáciou na reťazci prostredníctvom automatických mechanizmov.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Odvtedy veľryba previedla 25 miliónov dolárov na trhy s mangom, čím sa obmedzila skaza, ktorá by spôsobila Solendovi v prípade spustenia likvidácie.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022