PODCAST: Rozprávanie o všetkom, čo sa týka IOTA s Christianom Saurom z IOTA

Tento medvedí trh nie je prvým rodeom IOTA.

„Blockchainless blockchain“ nie je žiadne jarné kura vo svete kryptomien, je dosť starý a múdry na to, aby čerpal zo svojej poslednej kryptozimnej skúsenosti po eufórii v roku 2017.

Tento týždeň som sa na podcaste CoinJournal rozprával s Christianom Saurom z IOTA o všetkom IOTA, ako aj o trhu s kryptomenami vo všeobecnosti.

Bolo o čom diskutovať. Investori si možno pamätajú na masívny nárast IOTA v roku 2017 a bol to jeden z mála tokenov, ktorý prežil následný medvedí trh, no nezatienil tieto maximá na poslednom býčom trhu počas COVIDU.

Ale viac ako čokoľvek iné to len poukazuje na to, aké nekontrolovateľné boli vtedy špekulácie, pričom Christian uviedol niekoľko zaujímavých bodov o nedostatočnej užitočnosti a významnom rozvoji IOTA odvtedy – podobne ako to, čo sme videli u mnohých väčších kryptomien.

A DeFi – IOTA teraz robí skutočné kroky na zvýšenie svojej prítomnosti v priestore. Jednou z vecí, ktoré ľuďom vo svojej analýze vždy zdôrazňujem, je skutočnosť, že počas nedávnej nákazy, ktorá sa prehnala kryptotrhmi, DeFi fungovala presne podľa plánu. Zlí herci ako Celsius, Three Arrows Capital a ďalší boli všetky spoločnosti CeFi.

DeFi urobila presne tak, ako sľúbila – likvidácie prebehli presne podľa plánu, presne tak, ako boli zakódované, a blockchain neklamal. Nič sa nepodarilo; nič sa nezlomilo. Iste, možno Terru môžeme počítať ako DeFi, ale to bolo skôr chybným modelom než nejakými problémami so samotnou DeFi. Rozprávame sa o týchto udalostiach a o tom, ako reagovala DeFi.

Bolo zábavné rozprávať sa s mincou, ktorá existuje už tak dlho, a toto všetko som už videl. Poskytuje to investorom dodatočnú istotu?

Minulý mesiac bola vydaná sieť Shimmer, ktorú Christian prirovnal ako akúsi IOTA verziu toho, „čo je Kusama pre Polkadot“. Bolo príjemné počuť aj o férovom spustení, bez toho, aby sa k zasväteným dostala veľká časť tokenov, na rozdiel od mnohých projektov z nedávnej doby.

Zamerali sme sa na to, aké to je spustiť takú veľkú aktualizáciu uprostred medvedieho trhu bez takmer akéhokoľvek býčieho sentimentu. Zaoberáme sa tiež podrobnosťami o tom, čo to presne je a čo to znamená pre IOTA v budúcnosti.

Nakoniec je vždy príjemné počuť o osobných cestách do kryptomien. Christian mi hovorí, ako prvýkrát narazil na IOTA a rozhodol sa ísť all-in a skočil hlboko do krypto králičej nory.

Toto je však len príchuť – celý podcast nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

