Rozhovor: Nexo uvádza na trh neväzobnú peňaženku

Bol to chaotický týždeň v kryptomenovom priestore, s ďalšou centralizovanou firmou – tentoraz FTX – krachu.

V tejto súvislosti sa do centra pozornosti dostala veľmi dôležitá otázka úschovy majetku. Včera som napísal článok, v ktorom som analyzoval, ako finančné prostriedky prúdili z búrz, pretože investori boli vystrašení a utekali za odchodom.

V tejto klíme je preto zaujímavé, že Nexo, platforma na požičiavanie kryptomien, spustila inteligentnú peňaženku bez úschovy. V súčasnosti je produkt vo fáze pred uvedením na trh samostatne riadenou možnosťou odosielania, prijímania a ukladania a vymieňania digitálnych aktív a funguje v piatich reťazcoch: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom a Avalanche-C.

Vypočuli sme si Product Owner Elitsu Taskovú, aby sme získali odpovede na toto oznámenie.

CoinJournal (CJ): Úschova kryptomien je po nedávnych udalostiach v tomto odvetví očividne horúcou témou. Myslíte si, že to môže podporiť prijatie tejto neväzobnej peňaženky?

Elitsa Taskova (ET): Jasné, určite. Prirodzene, peňaženka Nexo je vo vývoji od začiatku roka. V Nexo sme chceli zabezpečiť, aby si klienti mohli vybrať úroveň centralizácie a decentralizácie, ktorú chcú mať pri správe svojich prostriedkov.

Natáčame pre hviezdy a chceme vytvoriť Nexo 360º – všestrannú ponuku, ktorá obsahuje všetko, čo človek môže potrebovať na spravovanie svojich peňazí. Súčasťou tohto balíka je bezpečný, užívateľsky prívetivý a nedepozitný prístup k DeFi, rovnako ako možnosť spravovať svoju vlastnú digitálnu identitu bez potreby sprostredkovateľa.

CJ: Je zaujímavé, že táto peňaženka je spustená tak, aby bola kompatibilná s viacerými blockchainmi. Aké ťažké bolo toto vyvinúť v porovnaní s povedzme iba spustením na Ethereu?



ET: Začneme podporou niekoľkých reťazcov kompatibilných s EVM – to trochu znižuje počiatočnú zložitosť, ale určite tiež hľadáme podporu ďalších reťazcov s pripravovanými vydaniami produktov, vrátane Bitcoinu. Okrem toho v súčasnosti posudzujeme, či poskytovanie viacreťazcového mosta je niečo, čo chceme využiť na uľahčenie potrieb používateľov pri obchádzaní reťazí.

CJ: Nexo je zároveň centralizovaná spoločnosť. Mnoho vašich konkurentov sa za posledný rok prepadlo. Aj keď to nemá nič spoločné s Nexo, bojíte sa, že kapitál úplne opustí tento priestor, pričom Nexo – ako mnoho kryptofiriem – trpí celkovým zásahom do reputácie kryptomien?

ET: Veríme, že kapitál nie je tým, čo robí toto odvetvie hodnotným a hodnotným – je to inovácia a potenciál blockchainu riešiť neefektívnosť v rôznych odvetviach, vrátane a predovšetkým vo financiách, čo prináša hodnotu svetu. Priestor dostal počas roka početné prebudenia, ktoré na to poukazovali, a kým sa zotavíme, zostáva urobiť lepšie, urobiť viac a priniesť túto inováciu do nášho každodenného života.

Vysoká úroveň strachu v tomto priestore skutočne spôsobuje, že veľa používateľov obmedzuje svoje investície do kryptomien, ale ako vždy, keď sa volatilita ustáli, vrátia sa. Rovnako ako to urobili počas predchádzajúcich turbulencií, napríklad počiatočnej paniky COVID začiatkom roku 2020. Medzitým pre nich budeme pokračovať v budovaní potrebnej infraštruktúry.



CJ: Aké frustrujúce je vidieť, ako prehnane zadlžené a zle riadené firmy spôsobujú toľko škody priestoru, zatiaľ čo vy sa snažíte stavať a inovovať?

ET: Je to frustrujúce, ale neovplyvnilo to našu horlivosť pokračovať v budovaní. Ak vôbec niečo, podnietilo to našu prácu na trvalo udržateľných a vyhovujúcich postupoch a produktoch. Naštrbila dôveru v kryptomeny a vrhla vážny tieň na sektory pôžičiek a finančného riadenia v priestore digitálnych aktív.

Moji kolegovia a ja prirodzene súcitíme s mnohými maloobchodnými užívateľmi, ktorých postihli nedávne otrasy v priestore. A napriek tomu základné obchodné praktiky spoločnosti Nexo, riadenie rizík a udržateľný model opäť dokázali, že dokážu odolať takýmto turbulenciám.

CJ: Keďže širšia ekonomika aj kryptomenový priestor majú problémy, aké náročné je uviesť na takýto trh nové produkty?

ET: V týchto chvíľach sa musíte sústrediť a pokračovať v budovaní, inak riskujeme, že dlhodobú víziu zatemnia krátkodobé stresory. A to je nezdravý spôsob, ako vybudovať čokoľvek udržateľné.

Zatiaľ čo účasť v krypto priestore môže byť prekážkou v prípade vážnych poklesov trhu, sotva to eliminuje potrebu a životaschopnosť produktu, akým je Nexo Wallet. Inými slovami, nikdy sa nebojíme dočasne pomalšieho prijatia pri vytváraní niečoho, čo prežije súčasný trhový cyklus a prinesie koncovým používateľom obrovskú hodnotu.