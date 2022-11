Sú vaše prostriedky v bezpečí? Platformy na požičiavanie kryptomien naďalej klesajú

Kľúčové informácie

Genesis Capital sa stali najnovšou spoločnosťou, ktorá sa dostala do krachu kryptomien a včera pozastavili výbery

Čoskoro nasledovali Blíženci, ktorí pozastavili výbery zo svojho produktu Earn

Toto všetko sú však výnosové služby – veľmi odlišné od FTX

Najväčším prehreškom FTX bolo, že sa vydávala za burzu, pričom vystupovala ako hedžový fond, hazardovala s majetkom klientov

Všetky produkty prinášajúce výnosy nesú v súčasnosti obrovské riziko, píše náš analytik

Domino pokračuje v páde, vyvolané touto FTX ságou.

Hlavný veriteľ kryptomien Genesis Capital včera pozastavil výbery zo svojej úverovej činnosti. Ak existuje jedna vec, ktorú kryptoinvestori už vedia, je to toto: keď sa prijme osudné rozhodnutie pozastaviť výbery, príprava je hotová.

Toto je veľká vec. Spoločnosť Genesis mala v 3. štvrťroku 2022 aktívne pôžičky v hodnote 2,8 miliardy USD, zatiaľ čo v priebehu štvrťroka to bolo 8,4 miliardy USD. To je poriadny kus zmeny.

V minulotýždňovom príspevku o tom, čo bude ďalej pre krypto, som hovoril o nevyhnutnej nákaze.

„Očakávajte, že sa z toho vyvinie nejaká nákaza, keďže ešte nevieme, kto bol komu vystavený – ale FTX, ako taký veľký hráč v tomto odvetví, nepochybne stiahne so sebou niekoľko tiel.“

Aby som citoval chytľavú Drakeovu pieseň, „telá (začínajú) klesať“. Nie je to len otázka, či; je to skôr otázka koho.

Kto zbankrotuje ako ďalší?

Spoločnosť Genesis uviedla, že jej rozhodnutie pozastaviť úverové operácie bolo spôsobené „abnormálnymi žiadosťami o výber, ktoré prekročili našu súčasnú likviditu“. Áno, stavím sa.

Ekosystém je – a aj naďalej bude – testovaný na svoje hranice. Pozrime sa ďalej na Gensesis, kľúčovú postavu výpožičného priestoru. Jedným z partnerov, ktorých majú, sú Gemini, pre ktorých túto službu prinášajúcu výnosy poskytujú. Gemini, burza riadená všetkými obľúbenými jednovaječnými dvojčatami, Tylerom a Cameron Winklevossovými (Zaujímalo by ma, či je Cameron naštvaná, že Tyler je vždy uvedený ako prvý?), preto ľudí znepokojovala.

Niekoľko hodín po oznámení Genesis vydal Gemini vyhlásenie, v ktorom uviedol, že výbery z ich programu Earn boli pozastavené. Nevyhnutné rozhodnutie.

„Spolupracujeme s tímom Genesis, aby sme zákazníkom pomohli vyplatiť ich prostriedky z programu Zarábajte čo najrýchlejšie. Viac informácií poskytneme v najbližších dňoch,“ povedal Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Firmy sa pripojili k BlockFi v pozastavení výberov, čo je ďalší veriteľ kryptomien v zúfalom režime po kolapse FTX. Firma je údajne pripravená prepustiť zamestnancov a vyhlásiť bankrot.

Rozdiel medzi týmto a Samovými produktmi

Existuje však veľký rozdiel medzi tým, čo sa deje vo všetkých týchto spoločnostiach a FTX. Iste, všetky firmy využívajú bezohľadné riadenie rizík, úplný nedostatok diverzifikácie a žiadajú o všetok tento chaos.

Ako povedal Sam v jednom zo svojich tweetových vlákien s prúdom vedomia (ktoré slúžili iba na prilievanie benzínu do celého tohto ohňa), „to riziko bolo korelované – s ďalším kolaterálom a platformou. A potom prišiel krach…a zároveň došlo k úteku na banku.“

Viete, na čo by nemal byť práve raketový vedec, aby prišiel na to. Crypto je nesmierne korelované a mimoriadne volatilné. Takže, keď investujete do 100% kryptomien, nemalo by vás to skutočne prekvapiť, keď prídu tieto červené dni.

Presne to sa stalo v BlockFi, Gemini Earn a všetkých týchto produktoch. Viete – presne ako to, čo sa stalo vo Voyager Digital, Celsius a všetkých ostatných kovbojských firmách, ktoré zákazníkom sľúbili výnosy výmenou za ich aktíva.

Ľudia už vedia, že tieto platformy sú rizikové. Vedia, že každý cent, ktorý vložia, je náchylný na zmiznutie.

FTX však nebola jednou z týchto platforiem. FTX bola výmena. A hádaj mi to, Sam. Ako trpí subjekt, ktorý nie je bankou, runom na banku? Stále hovorím, že FTX bola výmena, pretože je životne dôležitá. Zákazníci by mali vložiť hotovosť na burzy predtým, ako ju tam nechajú ako hotovosť, alebo si kúpia krypto aktíva. Potom, keď sa budú musieť stiahnuť, malo by to byť…tam.

Burza by mala zarábať na poplatkoch za obchodovanie, vkladových poplatkoch, na čomkoľvek. Nemala by sa správať ako frakčná rezervná banka, posielať vklady svojej sesterskej obchodnej firme a potom s nimi hazardovať.

Zákazníci mohli vedieť, čo sa deje v BlockFi a gangu, ale s FTX to nevedeli. A preto sú ľudia takí nahnevaní. To je tiež dôvod, prečo mi to pripadá ako podvod (hoci nemám poňatia o spletitosti zákonov. Moje vnútro mi hovorí, že Sam bol dosť chytrý na to, aby sa vyhol priamemu porušovaniu, ale ktovie).

Čo bude ďalej?

8 miliárd dolárov v hotovosti nezmizne bez problémov. Genesis je veľká, ale bude ich viac. To je dôvod, prečo som prekvapený, že bitcoin sa drží relatívne dobre.

Bolesť sa tu nezastaví, ako som o tom hovoril v mojom včerajšom príspevku – nielenže ide o masívne odčerpávanie likvidity, ale Bankman-Fried mal v rukách veľa spoločností.

Pre každého, kto je stále vo výnosových produktoch, by som sa veľmi bál. Pre mňa, keď Terra skolabovala, tieto platformy predstavovali profil rizika a odmeny, ktorý som už jednoducho nemohol ďalej odôvodňovať. Iste, môžu povedať, že sú dobrí, ale to isté urobili manažérske tímy v Celsius, BlockFi a všetky ostatné. Najdôležitejšou vecou na potlačenie bankového úniku je obmedziť paniku na minimum – všetci to vedia.

Naozaj stojí za to riskovať všetky svoje držby s výnosmi – či už sú to 4%, 5%, 10%? Toto už nie je len ekonomika nahor. Toto je veľmi skutočný medvedí trh, zatiaľ čo v priestore kryptomien kapitál uteká k dverám rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Tak sa spýtam ešte raz. Stojí ten výnos naozaj za to?