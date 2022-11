Metacade (MCADE) presale spustený: investori vstupujú skoro

Očakáva sa, že GameFi porastie z trhu 1,5 miliardy USD v roku 2021 na hodnotu 50 miliárd USD v roku 2025

Metacade je jedným z najhorúcejších presale na trhu a plánuje hrať kľúčovú úlohu v budúcnosti GameFi

Cieľom Metacade je byť decentralizovaným komunitným centrom zodpovedným za niektoré z najlepších titulov Play2Earn

Začiatok presale kryptomien môže priniesť neuveriteľné zisky, ak si vyberiete tie správne projekty. Vzhľadom na to, že sa ich v danom čase objaví toľko, výber najlepších presale môže byť trochu ako hľadanie ihly v kope sena. Jeden presale, o ktorom už hovorí množstvo investorov, je Metacade (MCADE).

Dnes budeme diskutovať o tom, čo je Metacade, prečo sa investori už začínajú hromadiť a prečo by ste mali zvážiť pripojenie sa k nim skôr, než bude príliš neskoro.

Budúcnosť GameFi

Aby sme pochopili, prečo sú investori tak nadšení z presale kryptomien Metacade , musíme najprv prediskutovať jeho potenciál ovládnuť rodiaci sa priemysel GameFi . GameFi je základom hier a financií a odkazuje na hry Play2Earn poháňané technológiou blockchain.

Podľa Crypto.com sa očakáva, že GameFi bude do roku 2025 rásť 10-krát rýchlejšie ako tradičné hranie. Od októbra 2022 DappRadar oznámil, že takmer 1 milión ľudí hrá hry Play2Earn denne a očakáva sa, že toto číslo bude len stúpať.

Snáď najvýznamnejšou štatistikou od Crypto.com je, že trh s blockchain hrami podľa predpovedí porastie z trhu s 1,5 miliardami dolárov v roku 2021 na 50 miliárd dolárov do roku 2025. V súčasnosti sa Metacade stavia do pozície lídra v blockchain hraní. To poskytuje šikovným investorom vynikajúcu príležitosť s tokenom MCADE, ktorý je momentálne vo fáze presale.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitné centrum vytvorené pre hráčov, vývojárov a kryptoinvestorov, aby sa mohli pripojiť v priestore venovanom všetkému Web3. Jeho cieľom je byť základným kameňom blockchain hrania ako miesto, kde môžu používatelia objavovať najnovšie hry Play2Earn, zvyšovať svoj herný príjem a priamo ovplyvňovať budúcnosť GameFi.

Primárnou filozofiou Metacade je postaviť na prvé miesto hráčov, nie zisk. Tradičné herné spoločnosti často berú hodnotu od hráčov. To môže byť hodnota, ktorú hráči pridávajú do komunity alebo nakupujú, a to všetko zatiaľ čo spoločnosti vyrábajú bugové hry plné mikrotransakcií pre položky v hre, ktoré v skutočnosti nikdy nevlastníte. To je jeden z dôvodov, prečo sa hranie Play2Earn za posledných pár rokov výrazne presadilo.

Na rozdiel od toho Metacade odmeňuje hráčov za hodnotu, ktorú generujú pomocou tokenov MCADE, hier podporovaných komunitou a viacerých spôsobov, ako zarobiť. Namiesto ziskov akcionárov idú príjmy z komunity do pokladnice Metacade a používajú sa v najlepšom záujme komunity. A keďže v súčasnosti prebieha presale, bystrý investor by mohol byť súčasťou generovania týchto príjmov a zarábania na nich.

Prečo sa investori dostávajú do presale kryptomien Metacade (MCADE) skoro?

Zarábajte odmeny za prispievanie do komunity

Na oplátku za to, že sa Metacade stane dokonalou destináciou GameFi pre Web3, sú hráči, ktorí prispievajú do komunity, odmenení tokenmi MCADE. Zakaždým, keď hráč uverejní recenzie, Play2Earn alpha alebo iný obsah, ktorý pomáha ostatným, tento hráč zarobí. To nielenže pomáha novým hráčom nájsť si nohy v tomto rýchlo sa rozširujúcom priestore, ale tiež motivuje skúsenejších hráčov, aby sa podelili o tipy a triky, ktoré už poznajú.

Zarobte viac od Play2Earn

Metacade v skutočnosti ponúka viacero spôsobov, ako zvýšiť váš príjem Play2Earn. Pravidelné turnaje ponúkajú spôsob, ako otestovať vaše schopnosti a súťažiť o veľký cenový fond proti ostatným členom Metacade. Pomocou natívneho testovacieho prostredia Metacade si tiež budete môcť vyberať príležitostné testovacie pracovné ponuky za nejaké peniaze navyše.

Funkciou s najvyšším potenciálom zárobku je však pracovná inzercia Metacade, ktorá sa má spustiť v roku 2024. Tu budete môcť nájsť testovacie roly na čiastočný úväzok, stáže a dokonca aj vedúce pozície v spoločnostiach, ktoré sú na špičke vývoja GameFi .

Metagrants financuje tie najlepšie hry Play2Earn

Jedným z najambicióznejších plánov Metacade je spustenie ich vlastných titulov Play2Earn s Metagrants. Metagranty predstavujú spôsob, ako môže komunita prideliť finančné prostriedky na hry, ktoré chcú hrať, prostredníctvom hlasovania v súťaži naplnenej desiatkami projektov. Víťazný developer získa financovanie, ktoré zmení život, aby mohol vybudovať svoju víziu spolu s najzanietenejšími zástancami. Nakoniec bude virtuálna arkáda Metacade plná titulov podľa výberu a podpory komunity.

Decentralizované autonómne spoločenstvo

Keď bude Metacade fungovať ako dobre naolejovaný stroj, bude čas, aby sa stal plne decentralizovaným. V tomto bode tím Metacade ustúpi a umožní komunite stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO) , čo znamená, že držitelia MCADE budú môcť hlasovať o kritických rozhodnutiach, ako sú nové funkcie, vedúce pozície, partnerstvá a ďalšie. Tým, že sa Metacade stane DAO, bude prvou virtuálnou arkádou vo vlastníctve komunity. Akonáhle sa to stane, Metacade bude základným kameňom Web3 hier a mať nejaké MCADE z presale by mohlo priniesť obrovské zisky.

Metacade (MCADE) má všetko na to, aby bol jedným z najlepších presale tokenov

S ohľadom na predpokladaný rast GameFi by plány Metacade stať sa lídrom v tejto oblasti mohli predstavovať neuveriteľnú investičnú príležitosť. Začiatok tohto projektu by mohol znamenať fantastické zisky, pretože platforma rýchlo stúpa v rebríčku.

Keďže presale kryptomien Metacade už prebieha, byť jedným z prvých používateľov v prvej fáze znamená, že si môžete vyzdvihnúť 125 tokenov len za 1 dolár. Keď Metacade dosiahne konečnú fázu presale, budete si môcť kúpiť iba 50 tokenov za 1 dolár. Inými slovami, dostať sa skôr, ako neskôr, môže viac ako zdvojnásobiť vaše zisky v priebehu času.

Celkovo vzaté, Metacade je výnimočný projekt, ktorý má potenciál stať sa významnou rušivou silou v hernom priemysle. Zabezpečte si svoje miesto už teraz v tom, čo by mohlo byť jedným z najlepších presale tokenov v roku 2022.