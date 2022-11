4 najlepšie metaverse kryptomince na nákup na rok 2023

Očakáva sa, že rast metaverse v nasledujúcich rokoch exploduje. Alebo si to aspoň Bloomberg myslí. Analytici z Bloomberg-u predpovedali , že metaverse bude mať v blízkej budúcnosti hodnotu 800 miliárd dolárov a teraz je ideálny čas začať hľadať najlepšie metaverse kryptoprojekty, ktoré v budúcnosti prekonajú sociálnu interakciu.

V tomto článku vám ukážeme štyri z najlepších metaverse kryptoprojektov na dnešnom trhu, ktoré by sa mohli rozbehnúť v roku 2023.

1. Metacade (MCADE) – celkovo najlepší kryptoprojekt metaverse

Metacade plánuje byť primárnou destináciou pre hráčov, aby sa o nich dozvedeli, zarobili viac a nasmerovali budúcnosť hrania Play2Earn. V Metacade sa budete môcť spojiť so živou komunitou rovnako zmýšľajúcich hráčov a fanatikov Web3 a zúčastniť sa prvej virtuálnej arkády na svete vlastnenej hráčmi.

Na platforme Metacade budú k dispozícii možnosti, ako nájsť recenzie najnovších titulov Play2Earn, vyhľadať rebríčky a ponoriť sa do niektorých z najhorúcejších GameFi alpha uverejnených odborníkmi z odvetvia, aby vám pomohli dostať sa dopredu v hernej revolúcii. Aby sme povzbudili komunitu, aby pomohla urobiť Metacade dokonalým zdrojom pre GameFi, používatelia sú odmenení tokenom MCADE zakaždým, keď zdieľajú recenzie, alfa alebo obsah, čo znamená, že môžete zarábať jednoduchým zdieľaním svojich odborných znalostí.

Konečným cieľom Metacade je vrátiť hranie späť do rúk hráčov. Keďže sa tradičný herný priemysel približuje k mizernému sektoru, ktorému dominujú mikrotransakcie a zisk akcionárov, Metacade umožňuje používateľom vyjadriť sa k hrám, ktoré chcú hrať s „Metagrants“.

Metagrants, ktorý sa spustí v roku 2023, je mechanizmus, ktorý umožní vývojárom hier zadávať svoje projekty do súťaže, o ktorej môže komunita hlasovať. Víťazi týchto hlasovaní dostávajú finančné prostriedky a podporu od Metacade, aby mohli svoju hru postaviť spolu s kolektívom, ktorý si ich vybral, pričom hotový titul sa pridá do virtuálnej arkády Metacade.

Zatiaľ čo používatelia môžu zarobiť viac zo svojich obľúbených hier Play2Earn čítaním najlepších tipov alebo súťažami v exkluzívnych turnajoch, s Metacade budú môcť nájsť trvalejšiu úlohu v ekonomike GameFi.

Ako súčasť plánu na rok 2024 spoločnosť Metacade spúšťa pracovnú „nástenku“, ktorá bude obsahovať desiatky príležitostí pre komunitu, ako sa dostať do brány herného priemyslu. Tieto úlohy budú siahať od toho, aby ste sa stali beta testerom na čiastočný úväzok až po získanie vedúcej pozície v špičkových spoločnostiach v popredí Web3.

Nakoniec sa Metacade stane DAO, čo znamená, že hlavný tím odstúpi a odovzdá vedúce pozície najcennejším členom komunity. Keď k tomu dôjde, používatelia budú môcť hlasovať o kľúčových rozhodnutiach, ako sú budúci lídri, obmedzenia dodávky tokenov, partnerstvá, nové funkcie a ďalšie.

2. Star Atlas (ATLAS) – Pre Galaktických prieskumníkov tam vonku

Star Atlas je hra Play2Earn s vesmírnou tematikou, ktorá sa má stať jedným z najlepších projektov metaverse. Je najviac porovnateľná s EVE Online , nesmierne úspešnou vesmírnou hrou, ktorá vďaka svojmu prepracovanému vesmíru priťahuje státisíce hráčov denne.

Star Atlas sa odohráva v roku 2620 a podobne ako EVE Online je vybavený pokročilými vesmírnymi loďami, alianciami frakcií a dobyvateľnými územiami, až na jeden rozdiel: hráči môžu skutočne vlastniť svoje aktíva. Cieľom Star Atlas je rozšíriť svoje vesmírne impérium plnením úloh, bojom o pôdu, ťažbou zdrojov a objavovaním vzácnych pokladov. Každé aktívum v hre je uložené ako NFT na blockchain Solana, a preto má hodnotu v reálnom svete.

Zatiaľ čo iné hry Play2Earn sa zameriavajú na brúsenie, aby ste získali žetóny v hre, Star Atlas chce, aby bol tento proces čo najzábavnejší. Hráči sa môžu rozhodnúť zúčastniť sa bitiek alebo pretekov vesmírnych lodí a začať zarábať token ATLAS. Iní by možno dali prednosť tomu, aby sa spojili a objavili planéty nabité zdrojmi, ktoré možno ťažiť, upravovať a obchodovať pomocou siete banských závodov, rafinérií a obchodníkov, aby zarobili skutočné peniaze. Ak vlastníte súpravu VR, môžete dokonca zažiť vesmírny let z pohlcujúcej perspektívy prvej osoby.

Keď vytvoríte alianciu s ostatnými, môžete začať budovať celé mestá s ich vlastnými regionálnymi decentralizovanými autonómnymi organizáciami (DAO) , čo umožní občanom každého regiónu hlasovať o tom, na čo by sa frakcia mala zamerať ďalej, napríklad útočiť na územia iných hráčov, alebo ako brániť sa pred hroziacim útokom súperiacej frakcie.

Načítaním listu z knihy EVE Online je Star Atlas pripravený spojiť najlepšie aspekty tejto už úspešnej hry s fantastickou schopnosťou skutočne vlastniť svoje herné aktíva na blockchain. Dávajte pozor na Star Atlas – čoskoro by to mohla byť jedna z najväčších a najlepších metaverzných kryptohier, aké kedy svet videl.

3. Highstreet (HIGH) – možno najmódnejší token

Highstreet je jedným z najlepších projektov metaverse z dobrého dôvodu. Tím, ktorý stojí za Highstreet, využíva schopnosť metaverse na vytvorenie zážitku z nakupovania novej úrovne tým, že umožňuje značkám z reálneho sveta predviesť svoje fyzické predmety vo virtuálnom svete. So značkami ako Balenciaga, LVMH a Adidas, ktorí sa púšťajú do metaverse, Highstreet sa chce stať riešením, kde môže každá spoločnosť založiť obchod a vstúpiť do novej generácie obchodu.

Fyzické produkty, ako sú topánky alebo tričká, sú v blockchain tokenizované ako NFT. Zákazníci si môžu kúpiť tieto NFT a potom sa rozhodnúť, že ich vymenia za fyzickú položku. Pomocou integrácie Highstreet so službou Shopify môžu byť tieto objednávky automaticky odoslané do backendu značky na fyzické plnenie.

Highstreet je však viac než len virtuálne nákupné centrum. Je to celý metaverzný svet, kde používatelia môžu plniť úlohy, stýkať sa s ostatnými a zúčastňovať sa exkluzívnych podujatí v prostredí Play2Earn MMORPG. Za Highstreet Marketplace sa nachádzajú domy Highstreet Homes, ktoré sú ako skutočné domy. Môžete si plne prispôsobiť tento domov tak, aby vyhovoval vášmu štýlu, stretávať sa s priateľmi a dokonca sa starať o svojich virtuálnych miláčikov!

Vo svete Highstreet World môžete zarábať plnením úloh a bojom s príšerami na miestach ako Binance Beach, AVAX Alps a Animoca Archipelago. Každá oblasť má svoju vlastnú tradíciu a jedinečné príšery, ktoré premieňajú Highstreet na vzrušujúci svet plný desiatok jedinečných zážitkov.

Ako celok Highstreet spája realitu s virtuálnym svetom neuveriteľne jedinečným spôsobom. S blockchain značkami ako Binance a Avalanche, ktoré sú už na palube, je Highstreet nastavený na slávnu budúcnosť ako jeden z najlepších metaverzných kryptoprojektov.

4. Pieskovisko (SAND) – Posun budovy na ďalšiu úroveň

Sandbox je 3D virtuálny svet, ktorý používateľom umožňuje jednoducho vytvárať a skúmať speňažiteľné hry a zážitky. Často sa porovnáva s Minecraftom a Robloxom kvôli jeho blokovému dizajnu založenému na pixeloch a táto estetika viedla The Sandbox k tomu, aby sa stal jedným z najlepších metaverse mincí.

Veľký rozdiel medzi The Sandbox a týmito hrami je v tom, že je úplne decentralizovaná, pričom takmer každý aspekt hry vlastnia jej používatelia. Pomocou tokenu SAND si hráči môžu kúpiť digitálne nehnuteľnosti, jedinečné predmety v hre a nositeľné zariadenia, aby si prispôsobili svoje avatary, ktoré sú všetky uložené v blockchain a reprezentované ich vlastným NFT.

Pozemok je napríklad uložený na blockchain ako token LAND, zatiaľ čo predmety a nositeľné predmety sú reprezentované tokenmi ASSET. Zatiaľ čo LAND má pevnú zásobu, ASSETs môže vytvoriť ktokoľvek pomocou nástroja VoxEdit . VoxEdit umožňuje používateľom manipulovať s blokmi, známymi ako voxely, a vytvárať takmer čokoľvek, po čom ich srdce túži, ako sú sochy, postavy, zbrane a ďalšie. Tieto položky je potom možné kupovať a predávať so ziskom na The Sandbox Marketplace .

Najvýkonnejšou funkciou The Sandbox je však Game Maker. Game Maker umožňuje komukoľvek vytvárať celé hry bez toho, aby poznal jediný riadok kódu, a je dodávaný s bojovými mechanikami, príbehmi, správaním AI a dokonca aj šablónami kamier. Tieto funkcie viedli k desiatkam hier a zážitkov, ktoré boli vytvorené pre celú komunitu, a to všetko zadarmo.

Sandbox sa rýchlo rozrástol a stal sa jedným z najlepších krypto-metaverzných projektov po podpísaní obchodov so značkou s viacerými veľkými menami. Warner Music Group spustila zábavný park s hudobnou tématikou v metaverse The Sandbox, zatiaľ čo The Walking Dead a Snoop Dogg majú svoje vlastné hry, ktoré prilákali tisíce hráčov. Dokonca aj Šmolkovia sú v metaverse Sandboxu!

Záver – Metacade vyhráva zo skutočnej rozmanitosti

Ako môžete vidieť, existuje niekoľko uchádzačov, ktorí by sa mohli dostať na prvé miesto na rodiacom sa trhu metaverse kryptomien. Vzhľadom na to, že sa očakáva nárast konkurencie, keď metaverse hranie exploduje v popularite, je ťažké s konečnou platnosťou povedať, ktorá minca sa ujme vedenia a stane sa najlepšou investíciou.

Keďže však Metacade zobrazuje niektoré mimoriadne atraktívne funkcie, ako je knižnica virtuálnych arkádových hier, dynamické online komunitné centrum a hranie, aby ste získali odmeny – spolu so silnými vyhliadkami na rozvoj, ako je Metagrants – ľahko sa vypracuje na to, aby si udržal prvé miesto ako najlepší kryptoprojekt metaverse, do ktorého sa má investovať v roku 2023. Tým, že vykročíme za typické hranice jednotlivých titulov v sektoroch GameFi a Play2Earn, a zjednotíme to všetko na jednej platforme, ponúka významnú hodnotovú ponuku, ktorú je ťažké prekonať.

Očakáva sa, že Metacade bude rýchlo rásť, pretože priemysel GameFi ako celok pokračuje v expanzii, bez ohľadu na výkon jednotlivých hier. V kombinácii so skutočnosťou, že token je stále v presale, je v najlepšej pozícii na získanie finančnej výhody v nadchádzajúcom desaťročí, a preto sme ho korunovali ako najlepší metaverzný kryptotoken na nákup pre rok 2023.