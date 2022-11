Najlepšie kryptoprojekty metaverse na investovanie v roku 2023

Keď sa Facebook, najpopulárnejšia platforma sociálnych médií, premenoval na Moeta a vstúpil do metaverznej sféry, signalizovalo to veľký posun smerom k metaverzne centrickej budúcnosti.

Odvtedy sa popularita v metaverse neustále stavia do príležitosti s úžasným potenciálom. S pokrokom Web3 sa krajina internetu dramaticky mení a metaverse nepochybne rastie.

Očakáva sa, že do roku 2025 prekoná 50 miliónov používateľov, pričom transakcie NFT v rámci metaverse vzrastú zo 600 000 v roku 2022 na viac ako 9 miliónov v roku 2027, metaverse sa jasne ukázala ako jedna z najlepších investičných príležitostí na svete s množstvom špičkových metaverse kryptomien a projekty stúpajúcich nahor.

Najlepšie krypto projekty metaverse pre rok 2023

Rok 2023 sľubuje, že bude nezabudnuteľným rokom v rozvoji metaverse, s viacerými projektami, vylepšeniami a nápadmi, ktoré sa formujú do toho, čo bude stavebnými kameňmi budúcnosti internetu.

Niektoré z najlepších metaverse kryptoprojektov na rok 2023 a neskôr, zahŕňajú:

Metacade (MCADE) – komunitne organizovaný GameFi Hub Decrentraland (MANA) – virtuálny Land Builder SandBox (SAND) – virtuálny herný svet Pavia (PAVIA) – Virtuálny Land Vuilder Ertha (ERTHA) – plot herný svet Solice (SLC) – VR herný systém Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Axie Infinity (AXS) – blockchain powered game založená na NFT

Najlepšie recenzie kryptoprojektov metaverse

Projekty metaverse Play to Earn majú spoločné podobnosti v tom, že ide o virtuálne svety založené na blockchain a všetky používajú tokeny, ktoré si ich hráčska základňa môže kúpiť alebo prípadne zarobiť ako digitálne aktíva. Tieto digitálne aktíva majú hodnotu založenú na veľkosti, užitočnosti a popularite projektu, pričom populárnejšie majú vyššiu hodnotu. Tu budeme diskutovať o rozdieloch medzi týmito projektmi a tými, ktoré majú najlepšie príležitosti na získanie najväčšej hodnoty v rámci metaverse GameFi.

1. Metacade (MCADE) – na vrchole tohto zoznamu, komunitne organizované centrum GameFi

Jedným z top metaverse kryptoprojektov, do ktorých sa v súčasnosti investuje, je virtuálne komunitné centrum Metacade . Metacade, ako už názov napovedá, bude úplne decentralizovaná metaverzná arkáda s množstvom hier Play to Earn vyvinutých a vybraných komunitou.

Platforma sa snaží byť priestorom, kde sa hráči môžu naučiť všetko o GameFi, chatovať v reálnom čase o najlepších hrách, písať recenzie a hlasovať o tom, ktoré hry vývojárov dostanú granty na premenu svojich nápadov na realitu, platforma sa formuje, aby zaujala svoje miesto ako konečný cieľ GameFi v metaverse.

Metacade je jedným z najnovších metaverse kryptoprojektov, no napriek tomu sa zdá, že má nejakú skutočnú užitočnosť podporujúcu koncept platformy. Zameraním sa na zničenie bariéry medzi hráčmi a vývojármi, ako aj zverejnením výsledkov vo svojej arkádovej knižnici, sa Metacade snaží ovládnuť budúcnosť tohto odvetvia.

Keďže je presale stále v beta verzii – a stále prebieha, pozeráme sa na potenciálny jackpot, ktorý sa práve pripravuje, ako na jednu z najlepších príležitostí, ako sa do toho dostať práve teraz. Iné kryptoprojekty metaverse sa už rozbehli, ale ak chcete vstúpiť do metaverse na prízemí ďalšieho veľkého, nehľadajte ďalej ako Metacade.

2. Decentraland (MANA) – Virtual Land Builders Unite

Decentraland , ktorý bol otvorený pre verejnosť v roku 2020, ak by ste nevedeli uhádnuť z názvu, predáva decentralizované pozemky v rámci zdieľaného virtuálneho sveta. Používatelia môžu skúmať, hrať hry, komunikovať s ostatnými používateľmi a kupovať a predávať digitálne nehnuteľnosti v rámci vesmíru Decentraland. Používatelia si musia zakúpiť token MANA, ktorý sa používa ako mena v hre na nákup pozemkov a iného virtuálneho tovaru a služieb.

Ako prispôsobiteľný virtuálny priestor je hlavným lákadlom Dencentraland schopnosť používateľov vytvoriť si vlastné prispôsobiteľné skúsenosti v rámci zakúpeného pozemku. To zahŕňa jedinečné mená a nositeľné zariadenia pre avatarov používateľov, s ktorými môžu používatelia tiež obchodovať alebo ich môžu kupovať a predávať s tokenom MANA. Decentraland sa od svojho vzniku stal jedným z najlepších metaverse kryptoprojektov, hoci denné hodnotenia používateľov prudko klesli , čo spochybňuje hodnotu jeho pomerne drahých pozemkov.

3. SandBox (SAND) – virtuálny herný svet s prvkami VR

Ďalším špičkovým kryptoprojektom metaverse je Sandbox , virtuálny herný svet postavený na blockchain Ethereum, kde môžu používatelia vlastniť, vytvárať, riadiť, hrať a zarábať svojimi hernými schopnosťami. Rovnako ako v prípade Decentraland, si používatelia Sandbox môžu kúpiť pozemky virtuálnej pôdy s tokenom platformy SAND. Potom môžu použiť jeden z troch integrovaných produktov na vytváranie a animáciu 3D objektov, nahrávanie a predaj svojich výtvorov na virtuálnom trhu alebo vytváranie vlastných 3D hier.

Podobne ako Metacade, aj Sandbox sa snažil vložiť kontrolu nad svojimi hrami priamo do rúk ich používateľov, namiesto veľkých produkčných spoločností. Úspech tohto prenosu moci bude stavebným kameňom pre nové metaverzné priestory, ako je Metacade, ktoré sa môžu vyhnúť vzostupom a pádom, ktorými Sandbox prešiel.

Keďže sa mnohé kryptomeny pokúšajú odraziť od krachu kryptomien v roku 2022, tokeny súvisiace s virtuálnymi hrami, ako je Sandbox, sa výrazne stiahli zo svojich maxím, pretože používatelia sa snažia ospravedlniť ceny, ktoré Sandbox a iní dosahovali pred krachom.

4. Pavia (PAVIA) – tvorca herného sveta novej generácie

Pavia je ďalší tvorca virtuálneho sveta, tento na blockchain Cardano, ktorý sa môže pochváliť ekologickejšou kryptomenou než kryptomeny ako Ethereum. Rovnako, ako v prípade Decentraland a Sandbox, si používatelia kupujú virtuálne pozemky, na ktorých môžu potom stavať. Používatelia vytvárajú jedinečných avatarov, ktorí môžu interagovať s inými používateľskými avatarmi pri kúpe a predaji ich virtuálnych výtvorov alebo pri prenájme pôdy za token PAVIA.

Keďže ide o relatívneho nováčika v metaverse, pozemky Pavia sú lacnejšie ako pozemky Decentraland alebo Sandbox, a mnohé aspekty hry sú stále vo vývoji. Pavia, ktorá bola vydaná v januári 2022, nezaznamenala taký prudký pokles hodnoty svojich tokenov ako ostatné, hoci stále klesli zo svojho maxima takmer 0,09 USD na približne 0,01 USD.

Načasovanie vydania Pavia, tesne pred krachom kryptomien, ukazuje, ako môžu byť nové metaverse kryptoprojekty ako Metacade úspešné tým, že začnú po krachu. Zatiaľ čo mnohé tokeny stratili až 99 % svojej hodnoty v dôsledku poklesu, tie, ktoré začínajú po krachu, môžu využiť túto atmosféru na neustále zvyšovanie hodnoty.

5. Ertha (ERTHA) – herný svet so zápletkou

Rovnako, ako tvorcovia virtuálneho sveta Decentraland a Sandbox, Ertha je metaverse kryptoprojekt, kde môžu používatelia stavať a vytvárať na svojom vlastnom virtuálnom pozemku. Na rozdiel od iných staviteľov sveta má však Ertha v hre zápletku. V ňom je ľudstvo na pokraji vyhynutia po klimatickej apokalypse s používateľmi, ktorí potrebujú prestavať svet od základov. Táto jedinečná zmes virtuálnej tvorby a zápletky robí z Ertha jeden z najlepších kryptometaverzných projektov pre rok 2023.

Zdieľa podobnosti s inými decentralizovanými virtuálnymi platformami, ako je jeho vlastný menový token (ERTHA), schopnosť skúmať, vytvárať a kupovať a predávať tieto výtvory za tokeny ERTHA. Zápletka drží hru viac na správnej ceste ako tie, kde žiadna zápletka neexistuje a stvorenie nie je na nič iné, než na to. Nanešťastie pre Erthu sa tiež stal obeťou zlého načasovania a bol vydaný tesne pred krachom kryptomien, čo zdecimovalo hodnotu jeho tokenu. Stále je to príklad toho, ako sa nové metaverse projekty, ktoré sú zamerané, môžu stať úspešnejšími ako tie, ktoré nie sú.

6. Solice (SLC) – VR herný systém postavený na blockchain

Solice , spustený na blockchain Solana, je prvým multiplatformovým herným metaverse vo virtuálnej realite . Ako taký ponúka používateľom jedinečnú príležitosť hrať a zarábať v rámci celého sveta VR. Pointa sa príliš nelíši od iných staviteľov decentralizovaného sveta v otvorenom svete, ako sú Decentraland a Sandbox. Stále si kupujete pozemky s ich menovým tokenom (SLC), potom staviate, hráte sa a komunikujete s ostatnými používateľmi, pričom máte možnosť nakupovať a predávať virtuálny tovar. Rozdiel je v tom, že sa to všetko robí vo svete VR.

Výhodou je, že v rámci tohto špičkového metaverzného kryptoprojektu môžete získať viac pohlcujúci pocit, keď preskúmate úplne virtuálny svet mnohými spôsobmi, ako by ste to urobili fyzickým. Nevýhodou je, že budete potrebovať VR headset, ktorý môže stáť stovky, ak nie tisíce dolárov. Vďaka tomu je Solice unikátnou, no nákladnou cestou do virtuálneho metaverse.

7. Wizardia (WZRD) – Play2Earn RPG Fantasy and Magic

Wizardia je hra na získanie RPG (hra na hranie rolí), kde používatelia zbierajú NFT v metaverznom kryptoprojekte založenom na grafe. Cieľom je vytvoriť si postavu, vylepšiť ju na vyššiu úroveň a vylepšiť si výbavu, keď sa pokúsite stať sa dokonalým čarodejníkom. Hra neponúka len krásny vizuálny štýl, ale aj neľútostné PvP a PvE bitky, v ktorých používatelia musia používať stratégiu a silu, aby sa dostali nahor v rebríčkoch najlepších čarodejníkov hry.

Ako dejová RPG ponúka Wizardia virtuálny svet založený na cieľoch, ktorý môže byť atraktívnejší ako jednoduchí stavitelia metaverzného sveta. Jeho menový token (WZRD), podobne ako ostatné, sa dá použiť na nákup, predaj a upgrade vášho avatara aj vášho vybavenia, čo vám umožní zarábať počas hry. Žiaľ, rovnako ako niektorí iní na tomto zozname, aj tokeny Wizardia stratili od krachu kryptomien obrovské množstvo hodnoty a ani zďaleka sa nevracajú, keď sa ceny v hre upravujú.

8. Axie Infinity (AXS) – blockchain poháňaná hra založená na NFT

Ak poznáte Pokémona, určite pochopíte ďalší z najlepších metaverzných projektov, Axie Infinity . Online videohra poháňaná blockchain a vyvinutá spoločnosťou Sky Studios, Axie Infinity kombinuje hrateľnosť Pokémonov s hrou, aby ste získali schopnosť iných metaverzných hier. Používatelia pomocou menového žetónu AXS nakupujú a zbierajú tvory inšpirované axolotlami , ktoré sa s láskou nazývajú Axies. Hráči si potom postavia svoje Axies a bojujú s nimi proti Axies iných používateľov. Hráči ich môžu tiež nakupovať, predávať alebo obchodovať s inými používateľmi, pričom štúdio si účtuje poplatok za transakciu.

Axie Infinity kombinuje jedinečnosť sveta zameraného na tvory s hrou, aby ste získali príležitosti, hoci extrémna popularita hry dramaticky klesla, rovnako ako hodnota ich tokenov, od pádu v roku 2022. Zostávajúca hodnota ich tokenov však ukazuje, ako môže cielený komunitný metaverzný kryptoprojekt uspieť v kryptovesmíre prebudovanom po poklese.

Množstvo investičných príležitostí na rok 2023

S pokrokom Web3 by mali špičkové kryptoprojekty metaverse naďalej zaznamenávať nárast popularity a úspechu, keď vstúpime do roku 2023. Niektoré si už vydobyli svoje miesto v metaverse, niektoré ešte len začínajú poskytovať skvelé investičné príležitosti.

Keďže nové metaverse kryptoprojekty, ako je Metacade, prichádzajú na svoje miesto po tom, ako sa vyhli havárii kryptomien, nie sú pripravení vidieť nič iné ako zisky, pretože priemysel GameFi sa má stať ďalším Apple alebo Amazonom , pokiaľ ide o rozsah. Metacade vychádza z úspechu minulých projektov metaverse a zdá sa, že sa snaží preklenúť hranice iných, obmedzenejších projektov, aby sa stal jednou z najlepších investícií roku 2023 a takou, ktorú si určite nenecháte ujsť.

