Zisky Ripple (XRP) a Ethereum Classic (ETC), keďže Metacade presale priťahuje investorov

Napriek „medvediemu trhu“ s kryptomenami, objavili sa nejaké záblesky nádeje pre hlavné mince. Obchodníci mali s Ethereum Merge veľké očakávania a to pomohlo podnietiť zisky v Ethereum Classic (ETC). Pre Ripple (XRP) to bol potenciálny koniec dlhotrvajúceho súdneho sporu SEC, ktorý ovplyvnil cenu. Medzitým investori, ktorí hľadajú niečo nové, sťahujú Metacade počas presale projektu. Token pomôcky MCADE poskytne množstvo funkcií, ako je hranie a získavanie peňazí (P2E) a metaverzné témy, ktoré urýchlia budúci rast.

Čo je Metacade?

Metacade je rozvíjajúca sa komunitou riadená platforma Web3, kde sa hráči a vývojári môžu stretnúť, aby spolupracovali a bavili sa s blockchain hrami. Konečným cieľom projektu je komunitne vybudovaná arkáda s živým ekosystémom pre P2E odmeny. Vývojári môžu vyhrať Metagranty za najlepšie nápady na hry a hráči môžu tieto hry testovať a recenzovať skôr, ako budú prijatí do projektu. To všetko bude podporené nástrojom MCADE token, ktorý bude slúžiť na hlasovanie o správe vecí verejných, ale aj žrebovanie cien, herné turnaje, ako aj stávkovanie.

Viac o tokenomike Metacade

Staking je názov pre uzamykanie tokenov na platforme na získanie odmeny za projekty DeFi zvyčajne za ročnú úrokovú sadzbu. Pre komunitu Metacade je táto odmena podielom na výnosoch z projektu, ktorý by bol vyplatený v inej mene, aby sa predišlo nafúknutiu tokenu utility. Po vytvorení týchto príjmových tokov bude existovať aj mechanizmus spaľovania tokenov na zníženie počtu mincí v obehu. Celková fixná zásoba pri spustení bude 2 miliardy tokenov MCADE, pričom 1,4 miliardy tokenov bude pridelených na presale.

Čo sa stalo s Ethereum Classic?

S medvedím trhom s kryptomenami dosiahol Ethereum Classic (ETC) svoje dno v júni okolo 15 dolárov. Projekt sa potom zvýšil na 42 dolárov pred zlúčením Ethereum. Aktualizácia projektu Ethereum znamenala, že projekt prešiel z energeticky náročnej technológie proof-of-work mining na proof-of-stake. Pre kryptobaníkov, ktorí vlastnili overený hardvér, čo znamenalo, že potrebovali nový domov, bola ETC jednoduchou destináciou. Minca však odvtedy klesla späť na 22 dolárov.

Aký je výhľad pre Ripple (XRP)?

Cena Ripple (XRP) tiež nedávno zaznamenala rally s tímom Ripple, ktorý dúfa, že sa skončí súdny prípad SEC. Americký regulátor trhu obvinil Ripple z uvoľnenia cenného papiera rovnakým spôsobom, akým sa ponúkajú akcie. To by znamenalo pridanú reguláciu pre Ripple a mnoho ďalších kryptotokenov. Cena XRP sa tiež zvýšila z minima 0,30 USD na súčasnú cenu 0,50 USD, ale odvtedy sa tam zastavila.

Prečo by ste mali investovať do Metacade?

Skok v ETC bol krátkodobou pumpou založenou na migrácii baníkov, ale po minci nie je žiadny veľký apetít a baníci budú sklamaní, že ťažia za malé výnosy. V prípade Ripple má token XRP potenciál zhromaždiť sa, ak dostanú priaznivé rozhodnutie, ale to je len začiatok stúpania do kopca, pretože projekt bol rozptýlený súdnym prípadom a nezaznamenal žiadny nedávny vývoj.

Na druhej strane, Metacade je nový projekt prinášajúci novú tému do univerza P2E s arkádou vedenou komunitou. So správnou kombináciou hier by projekt mohol prilákať obrovské množstvo nasledovníkov a veľký dopyt po tokene MCADE. ETC a XRP zaznamenali slušnú rally a druhý z nich má lepší výhľad na ďalšie zisky, ale Metacade by ich oboch mohol zatieniť.

Záver

Rally v Ethereum Classic (ETC) bola založená na krátkodobom trende Ethereum Merge, keď ťažiari migrovali do iného reťazca za zárobkom. Cena Ripple (XRP) bola tiež krátkodobá, keďže obchodníci dúfali v pozitívny výsledok v prípade SEC. To stále nie je isté, a aj keď vyhrajú, projekt nezaznamenal za posledné dva roky žiadny vývoj. Metacade má potenciál prekonať oba projekty z hľadiska návratnosti investícií, keďže projekt vytvára komunitne vedený herný projekt P2E s potenciálom metaverse. Už len táto veta by mala prinútiť investorov, aby sa ponáhľali do presale tokenov.