Ako sa token pomôcky, Metacade (MCADE) líši od tokenu Aave (AAVE) a Enjin (ENJ)?

S takou obrovskou rozmanitosťou kryptomenových tokenov v súčasnosti môže byť zisťovanie, ktorý z nich si vybrať, mätúce. Keďže sa veľa hovorí o potenciáli tokenu MCADE na platforme Metacade, stojí za to zvážiť, ako by to mohlo spôsobiť revolúciu v hrách metaverse. Potom môžeme vidieť, ako je to v porovnaní s tokenmi AAVE a ENJ.

Metacade – najlepšia investičná príležitosť

Musíme začať tým, že vezmeme do úvahy skutočnosť, že Metacade nebude len jednou z najlepších metaverse hier na trhu. Je to tiež hodnotná investícia, ktorá by mala hráčom pomôcť speňažiť ich aktivitu a zároveň poskytnúť investorom užitočnú alternatívu na diverzifikáciu pomocou natívneho tokenu MCADE platformy. Vďaka tomuto spôsobu pridania metaverzného hrania k investičnej príležitosti vyčnieva z davu a priťahuje veľa pozitívnej publicity.

Aby sme pochopili príležitosť, ktorú predstavuje, musíme sa pozrieť na nadchádzajúci presale MCADE. S 1,4 miliardami tokenov, ktoré začínajú už na 0,01 a potom stúpnu na 0,028, je spustenie tokenu MCADE navrhnuté tak, aby odmenilo tých investorov, ktorí rozpoznajú jeho potenciál a zapoja sa včas. Aby sme plne porozumeli jeho potenciálu, porovnajme ho s niekoľkými ďalšími tokenmi a uvidíme, ako sa od nich líši a zlepšuje ich modely.

Držitelia AAVE a ENJ začínajú investovať do Metacade

Projekt Metacade pritiahol záujem mnohých typov investorov, vrátane tých, ktorí už vlastnili tokeny typu AAVE a ENJ a teraz hľadajú nový prístup, ktorý im pomôže ťažiť z očakávaného vzostupu v hernom sektore metaverse v blízkej budúcnosti.

Aave je protokol likvidity s otvoreným zdrojom , ktorý umožňuje používateľom vkladať svoje aktíva, podiely a požičať si. Token AAVE používa komunita aj na hlasovanie o rozhodnutiach, ktoré sa jej týkajú. V súčasnosti stojí viac ako 80 dolárov a v jednom bode dosiahol až 638 dolárov.

ENJ je token používaný protokolom Enjin, ktorý bol založený v roku 2009 na pomoc hráčskej komunite. Je to token ERC-20 na blockchain Ethereum, ktorý je možné zarobiť hraním hier a použiť na platenie za položky na herných platformách. Táto cenová história je v tomto prípade skromnejšia, s maximom nad 4 doláre a aktuálnou hodnotou pod 0,50 dolára.

Aj keď si tieto tokeny získali určitý stupeň popularity, príchod projektu Metacade dal týmto držiteľom tokenov ďalšiu možnosť, ktorú mnohí z nich vážne skúmali. Takže, čo našli?

Čo je Metacade?

Metacade je inovatívny nový projekt metaverse, ktorý hráčom poskytuje prístup k pohlcujúcim arkádovým hrám, ako aj možnosť zarobiť peniaze. Ako súčasť komunity Web3 a metaverzného herného centra, tokenomický model podporuje sebestačný ekosystém, kde držitelia natívneho tokenu MCADE môžu staviť svoje tokeny alebo sa snažiť zarobiť viac prostredníctvom odmien. Turnaje a žrebovania cien udržia odmeny v toku, zatiaľ čo príjmy sa generujú prostredníctvom zoznamov pracovných miest a reklamného priestoru.

V presale je ponúkaná zásoba 1,4 miliardy tokenov MCADE s nižšou počiatočnou cenou, ktorá zaisťuje, že pre investorov má zmysel zapojiť sa do tejto ranej fázy a očakávať, že cena bude časom stúpať. Model generujúci výnosy je potom navrhnutý tak, aby udržal zisky a pomáhal tokenu rásť na hodnote, keď sa stáva čoraz žiadanejším.

Prekoná Metacade AAVE a ENJ?

Kryptomenová scéna je notoricky ťažko predvídateľná a spustenie akéhokoľvek nového tokenu sa nikdy nedá uskutočniť so zárukou, že nakoniec dosiahne určitú hodnotu. Môžeme však určiť, či nový projekt ponúka takú hodnotu, pri ktorej by jeho hodnota mala rásť, aby predbehla ostatné tokeny na trhu.

V prípade Metacade sa vďaka rozruchu, ktorý sa hromadí okolo presale, zdá, že by sa malo začať. Pohľad na plán tohto projektu ukazuje, že niekoľko nasledujúcich fáz je jasne označených, pričom po presale na konci roka 2022 bude token uvedený na rôznych popredných burzách začiatkom roka 2023.

Je Metacade dlhodobá investícia?

V roku 2022 zaznamenal kryptotrh celkovo pomerne veľký zásah. To narušilo dôveru niektorých ľudí v myšlienku digitálnej meny, ale token so solídnym konceptom a silným ekosystémom možno stále považovať za solídnu dlhodobú investíciu.

V prípade Metacade vývojári vymysleli dômyselnú zmes hernej platformy a investície do kryptomien, pričom prvok metaverse zaisťuje, že ide o niečo, čo sa určite stane trendom, pretože stále viac ľudí chce presunúť svoj život online a pripojiť sa k Web3 komunite, ktorá spĺňa ich záujmy. Poskytovaním najlepších metaverse hier môžu dúfať, že získajú veľký podiel na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Stojí za to mať na pamäti, že digitálne meny môžu byť užitočné mnohými spôsobmi, od porazenia inflácie až po diverzifikáciu investičného portfólia. Keďže svet je v súčasnosti zachvátený najrôznejšími druhmi politickej neistoty a finančných otrasov, je ľahké pochopiť, prečo sa ľudia obracajú na tieto tokeny ako na akési bezpečné útočisko pre svoje peniaze

Mám kúpiť Metacade, AAVE alebo ENJ?

Všetky tieto tri tokeny robia rôzne veci a majú rôznych evanjelistov. Z makro pohľadu na ich funkcie a súčasný ekosystém, ktorý ich obklopuje, môžeme povedať, že herný projekt Metacade metaverse je v súčasnosti najviac odporúčaný na investíciu.

Silný komunitný aspekt, kľúčové partnerstvá a stimuly uvedené vo whitepaper naznačujú, že tento token by sa mal po spustení poriadne rozbehnúť. Prví investori budú dúfať, že ich presale nákup im okamžite prinesie návratnosť, keď budú kótované na veľkých burzách.

Oplatí sa kúpiť Metacade?

Je to všetko veľmi dobré pri porovnávaní rôznych kryptomien, no veľkou otázkou je, či sa oplatí kúpiť najlepší z troch tokenov, ktoré sme tu skúmali. V tomto ohľade všetky informácie smerujú k odpovedi, ktorá hovorí, že ide o odporúčaný nákup.

Ako sme videli, trh s kryptomenami by sa mohol odraziť od ťažkých mesiacov a je isté, že najsilnejšie projekty budú naďalej výrazne podporované šikovnými investormi. S presale , ktorý začína s tokenmi len na 0,01 pred postupným zvyšovaním ceny, ide o hodnotný projekt, ktorý obracia veľa hláv a oplatí sa zapojiť do neho skôr, ako cena vyletí hore.