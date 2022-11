Bitcoin po kolapse FTX odchádza z búrz na celom trhu

Udalosti minulého týždňa boli pre Bitcoin absolútne ochromujúce.

Kolaps FTX sa prezentuje ako najvplyvnejšia platobná neschopnosť centralizovanej spoločnosti v kryptomenskom priestore od zániku Mt Gox v roku 2014. Pre tých, ktorí majú tú smolu, že ich finančné prostriedky chytili FTX, predstavuje Mt Gox ako triezva porovnanie – po ôsmich rokoch z burzy, ktorá za svoje brány, zákazníci ešte nevideli jediný cent.

Konkurzné konania sú dlhé, zdĺhavé av každom prípade sa pravdepodobne skončia len tým, že zákazníci dostanú centy za dolár. Realita 8 náhradných dier v súvahe FTX tak skoro nezmizne.

Skladovanie v chlade je jediný bezpečný spôsob

Tieto udalosti nemôžu byť lepšou pripomienkou nebezpečenstiev, ktoré sú vlastne kryptomenovému priestoru. V krypte neexistujú žiadne záchranné balíky. Nejde o banky, na ktoré sa vzťahuje poistenie, povinné minimálne rezervy alebo iné prísne predpisy.

Realita je taká, že je takmer nemožné vedieť, čo burzy robia s vkladmi zákazníkov. Kým nebude príliš neskoro – pravdepodobne budeme veľmi skoro vedieť, čo sa presne stalo so všetkými finančnými prostriedkami uviaznutými v prepletenej sieti Alameda a FTX.

Existuje len jeden spôsob, ako môže niekto obsluhovať svoje krypto aktíva so 100% bezpečnosťou, a to je chladenie. Stiahnutie aktívneho režimu do režimu offline znamená nulové riziko protistrany, pričom držitelia nemusia dôverovať žiadnemu jednotlivcovi, strane alebo sprostredkovateľovi. Svojím spôsobom je to podobne ako napchať si zlaté tehličky pod matrac.

Finančné prostriedky plynúce z búrz a do chladiarní

Pozrite sa na údaje od spoločnosti Glassnode, ktorá sa týka aktuálnej analýzy reťazca, a toky bitcoínov za posledný týždeň, ako veľmi bol trh vystrašený. Ľudia tvrdosť zisťujú, že chladiarenské skladovanie je jediný bezpečný spôsob.

V skutočnosti burzy práve zažili jeden z najväčších týždňových odlivov v histórii bitcoínov, pričom z búrz odchádza takmer 73 000 bitcoinov.

Týmto sa týždeň dostáva do rovnakej sféry ako panika v marci 2020, keď zasiahla pandémia COVID, ako aj jún a júl tohto roku, keď sa trh zrútil v dôsledku krízy Terra a všetky firmy sa do toho dostali. web.

Pri pohľade na Ethereum je vzorec podobný:

Videl Tether predaj?

Ďalším zaujímavým výsledkom, ktorý treba sledovať v dôsledku týchto (nešťastných opakovaných) kríz, je Tether. Kontroverzný stablecoin zaznamenal v dôsledku krízy Terra pokles až o 95 centov, pretože sa ľudia obávali, že nemusia byť dostatočne zvládnuté na dosiahnutie obrovského predajného tlaku, v dôsledku čoho jeho trh v predvečer krachu znížil z 83 miliónov miliónov. na 63 miliónov o mesiac neskôr.

Tentoraz bola reakcia tlmenejšia – aspoň doteraz. Tether zažil predaj, len nie na rovnakej úrovni ako máj, keďže jeho trhová kapitalizácia klesla zo 69,8 miliárd USD na 66,3 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 5 %.

Peg neudržal 1 dolár, no ani zďaleka neklesol až na 95 centov zaznamenaných v máji. Tentoraz klesol na 0,986 dolára – a aj to len veľmi krátko minulý štvrtok. Aj keď nezískal späť svoj 1 dolár, je veľmi blízko, len zlomok penny.

Na záver, táto kríza mala zjavný vplyv na nálady na trhu. Je pozoruhodné, že keď to klesalo, CZ, generálny riaditeľ Binance, tweetoval, že každý, kto sa zaujíma o bezpečnosť, jednoducho musí na chladiareň.