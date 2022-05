Trh s kryptomenami stratil za posledných 24 hodín viac ako 200 miliárd dolárov.

Kryptotrh má posledných pár dní medvedí trend. Od začiatku týždňa stratil trh viac ako 400 miliárd dolárov. Za posledných 24 hodín kryptotrh stratil viac ako 16% svojej hodnoty a celková trhová kapitalizácia teraz presahuje 1,1 bilióna dolárov.

Bitcoin klesol pod 30 000 $ po tom, čo za posledných 24 hodín stratil takmer 12% svojej hodnoty. LUNA, pôvodný token ekosystému Terra, zostáva najväčším prepadákom na trhu.

LUNA za posledných pár hodín stratila viac ako 98% svojej hodnoty a teraz sa obchoduje okolo 0,06 USD za mincu. Ide o masívny pokles z historického maxima nad 100 USD, ktoré bolo stanovené pred niekoľkými mesiacmi.

AXS, natívny token ekosystému Axie Infinity, je momentálne najvýkonnejším spomedzi 40 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. AXS vzrástol za posledných 24 hodín o viac ako 2%.

Pozitívny výkon prichádza po tom, čo tím Axie Infinity oznámil, že jeho hra Origin je teraz dostupná na mobilných zariadeniach s Androidom. S týmto spustením bude mať viac hráčov možnosť bojovať, zbierať a obchodovať so svojimi vlastnými digitálnymi miláčikmi.

