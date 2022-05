Stablecoin Terra stratil naviazanie na dolár a momentálne sa obchoduje okolo 5 centov.

Editor The Block Frank Chaparro uviedol, že prebiehajúca kríza UST je najničivejšou udalosťou bohatstva v histórii trhu s kryptomenami.

Uviedol to počas nedávneho rozhovoru pre CNBC . Keď sa ho Chapparo nedávno pýtali na odviazanie UST, povedal;

„Videli sme veľké odpojenie, ale hovoril som s tímom a zdá sa, že to zvládajú. Počul som, že práve teraz existuje tlak na to, aby sa dostali zo stabilných coinov, pretože sa obávajú druhu rizika znázorneného v UST, ktoré sa naozaj nedá podceniť, pravda, táto udalosť je pravdepodobne najničivejšou udalosťou bohatstva v histórii kryptomien. S pravdepodobne vymazanými 50 miliardami dolárov.“

Dodal, že investori do kryptomien sa obávajú aj ostatných stablecoinov. Chapparo to povedal CNBC;

„Nie je prekvapujúce, že investori sa v súčasnosti obávajú o tether a ďalšie stablecoiny. Ale pokiaľ ide o širší stabilný trh s mincami, rozprával som sa s tetherom a povedali, že v podstate majú v krátkodobom horizonte veľa našej pokladnice, takže by bolo pre nich celkom jednoduché oceniť vyplatenie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.“

Dodal, že UST nie je momentálne na podobnej lodi. Projekt sa snaží získať rôzne veľryby na trhu, aby urobili kapitálovú infúziu v hodnote najmenej miliardy dolárov. Povedal;

„Ale v tomto bode, keď je UST dole, akokoľvek je, a luna, pôvodný symbol terry, to vyzerá trochu pochmúrne, ale to neznamená, že by sa to mohlo stať, je len otázkou, kedy sa to môže stať.“

LUNA, pôvodný token ekosystému Terra, stratil za posledných pár dní viac ako 98% svojej hodnoty a momentálne sa obchoduje za 0,06087 USD za mincu.