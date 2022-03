Bancor neustále rastie: najlepšie miesta na nákup Bancor

Bancor od nedávneho zalistovania na eToro stabilne narastá. V čase písania tohto článku je jeho cena 2,30 USD s 24-hodinovým objemom obchodovania 21,4 milióna USD. Token za posledných 24 hodín pridal takmer 4 % k svojej hodnote.

Nehľadajte ďalej, tento článok vám pomôže zistiť, čo je Bancor, či sa ho oplatí kúpiť a kde teraz môžete Bancor kúpiť.

Kúpte si BNT so značkou Binance ešte dnes

Kúpte si BNT so značkou eToro ešte dnes

Bancor je opísaný ako jediný decentralizovaný stávkový protokol, ktorý umožňuje používateľom vytvárať príjem s plnou ochranou pred nestálou stratou a vystavením jediného tokenu. Bol vytvorený v roku 2017, čím sa stal prvým protokolom DeFi v histórii.

Bancor zarába milióny na poplatkoch mesačne. Ponúka až 60 % APR na ether, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC a ďalšie. Bancor je vo vlastníctve jej komunity ako Bancor DAO.

Token BNT ekosystému umožňuje obchodníkom poskytovať likviditu pre fondy dostupné v sieti. Likviditu môže zabezpečiť ktokoľvek.

Poskytovatelia likvidity môžu dostávať poplatky za obchody, ktoré prechádzajú cez akúkoľvek skupinu, do ktorej prispeli. Získajú žetóny fondu, ktoré predstavujú ich podiel na poplatkoch, likvidite a odmenách za ťažbu v bazéne.

BNT od Bancor môže byť lukratívnou investíciou, ale nájdite si čas na prečítanie aspoň niekoľkých cenových predpovedí od popredných analytikov a urobte si prieskum trhu skôr, ako sa zaviažete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

CryptoNewsz je na Bancor mierne optimistický. Podľa nich je najvyšší BNT, ktorý môže tento rok dosiahnuť, 3 doláre za predpokladu, že dôvera investorov bude naďalej rásť. V roku 2023 môže dosiahnuť cenu 3,55 $.

Vzhľadom na technologické inovácie, ktoré Bancor plánuje v roku 2024, jeho cena môže v tomto roku dosiahnuť 3,77 USD.

V roku 2025 môžu komunitné iniciatívy Bancor zamerané na dosah, vzdelávanie a inovácie priniesť cenu až na 3,70 USD. Analytici to považujú za nevyhnutné minimum. Maximálna cena, ktorú môže token dosiahnuť, je 4,69 USD.

#Promote your #NFTs and Vote for your favourite #Crypto on https://t.co/KaDXKAQOa3

Checkout @Bancor (BNT) Performance https://t.co/XpxvNtqklo to vote and earn #18D

Also get #cryptoalerts on @CoinMarktAlert#Bancor #NFTProject #NFTshill #NFTdrop #NFTartists #NFTProject#NFA pic.twitter.com/uP3x9YplBU

— 18Digits AG (@18digitsPOSA) March 17, 2022