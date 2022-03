GMT Token nedávno pridal nový spôsob, ako pomôcť kryptonadšencom kúpiť jeho natívne aktívum. Okrem metódy crypto-to-crypto teraz GMT spolupracuje s Advcash na uľahčení procesu nákupu.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť token GMT, táto príručka je pre vás.

Keďže GMT je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť GMT pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť GMT práve teraz, postupujte takto:

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane GMT.

GMT Token sa účtuje ako token krytý skutočným majetkom, ktorý svojmu majiteľovi prináša denný príjem BTC. Každý GMT je podporovaný skutočným výpočtovým výkonom (TH/s) prostredníctvom protokolu SHA-256. Protokol beží na Ethereu.

Pôvodná emisia bola 100 000 000 tokenov na blockchain platforme Ethereum, ktoré sú podporované 100 000 TH/s, teda 1 GMT = 0 001 TH/s.

Tím GMT neustále zavádza ďalšie kapacity a vykonáva dodatočné emisie tokenu GMT. Ich hlavným cieľom je zvýšiť počet tokenov v obehu na 10 miliárd GMT.

Po každej ďalšej emisii tím aktivuje mechanizmus spálenia 20-100% nových tokenov, čo vedie k zvýšeniu ziskovosti GMT.

Uvoľnený výpočtový výkon sa prerozdeľuje medzi všetky GMT v obehu, čím sa zvyšuje výpočtový výkon, ktorý poskytuje tokeny, ako aj príjem z ťažby.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnej mince predpokladá dlhodobý nárast ceny. Minca sa v čase písania tohto článku obchoduje za 0,24 USD. Predpovedajú, že sa tento rok bude obchodovať v priemere za 0,31 USD, maximálne však za 0,33 USD. V roku 2023 bude mať hodnotu najmenej 0,31 USD. Môže ísť až do výšky 0,40 USD.

V roku 2024 je minimálna cena 0,29 USD a maximálna predpokladaná cena je 0,41 USD. V roku 2025 sa jeho cena bude pohybovať od 0,41 do 0,51 dolára.

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021