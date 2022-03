Basic Attention Token by mohol krátkodobo otestovať 1 $

Okrem býčieho impulzu na širšom trhu sú základy BAT silné .

Basic Attention Token je v zlome a nákupné objemy rastú.

BAT je jednou zo zásadne najsilnejších kryptomien na trhu, čo je faktor, ktorý uprednostňuje jeho šance na udržanie súčasnej rally.

BAT poháňa odvážny prehliadač a keďže súkromie sa dostáva do popredia záujmu internetu, prijímanie Brave Browser rastie.

Basic Attention Token ( BAT ) je jednou z kryptomien so skutočným prípadom použitia. Je jedným z mála tokenov, ktorému dokáže aj laik pochopiť. Čo znamená a ako to funguje, je jasné už pri letmom pohľade naň. Môže to byť problém, pretože to znamená, že ak sa krypto adoptuje na rastovej trajektórii, takéto kryptomeny priťahujú najviac objemov, práve keď sa trhy rozrastú.

Basic Attention Token je token, ktorý spúšťa ekosystém prehliadača Brave. Brave je prehliadač zameraný na súkromie, ktorý využíva svoje vysoké rýchlosti vyhľadávania ako predajný argument. Na rozdiel od iných prehliadačov, ktoré zarábajú peniaze predajom používateľských údajov, inzerenti platia používateľom za ich pozornosť pri používaní Brave. Každý, kto si nájde čas na zobrazenie reklám v prehliadači Brave, dostane zaplatené v tokenoch BAT.

V podstate čím viac ľudí používa Brave, tým viac tokenov BAT sa používa, čo je plus v dopyte a dlhodobom raste hodnoty. Najlepšie na tom je, že prijatie Brave Browser je na rastovej trajektórii. Brave zatiaľ používa viac ako 4 milióny ľudí a ich počet rastie. To má veľa spoločného s funkciami ochrany osobných údajov. Súkromie sa pre mnohých ľudí čoraz viac stáva veľkým problémom, čo znamená, že BAT má veľký priestor na rast, najmä ak sa trhy opäť zlepšia.

Basic Attention Token vypukne po týždňoch konsolidácie.

Zdroj: TradingView

Za posledných pár týždňov BAT konsolidoval medzi 0,635 a 0,755 dolármi. Za posledných 24 hodín sa však BAT vymanil z tohto rozsahu a pri vysokých objemoch. Ak si trh udrží súčasnú vzostupnú dynamiku, BAT by mohol krátkodobo ľahko prelomiť hranicu 1 USD.

Zhrnutie

BAT je v zlome, pohyb, ktorý spustil býčí prielom na širšom trhu. Zatiaľ čo súčasný cenový pohyb je hlavne špekulatívny, BAT má základy na udržanie rastu a dosahovanie nových maxím v dlhodobom horizonte.