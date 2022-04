Jednou z najbežnejších diskusií, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú v ekonomickej sfére, je to, čo predstavuje najlepšie zabezpečenie proti inflácii. Pretože KitKat Chunky dnes stojí takmer viac ako dvojizbový byt pred piatimi rokmi.

Investori zo starej školy stále tvrdia, že zlato je najlepším zaistením, čo je tradične najlepší spôsob, ako sa chrániť pred znehodnocujúcou sa menou. Koniec koncov, lesklý kov bol súčasťou takmer každej ľudskej kultúry v priebehu histórie. Obstálo to v skúške časom. Napriek tomu jeho výnosy, odkedy vyskočili po GFC, boli prinajmenšom nevýrazné – za posledných desať rokov vzrástlo iba o 21 %.

Tí novší investori si myslia, že v bloku je nové dieťa, krstné meno Bit, druhé meno Coin. Je bitcoin digitálnym zlatom? Je to lepší uchovávateľ hodnoty ako kráľ OG, ktorým je zlato? Býci tvrdia, že (nehorázna) nadvýkonnosť bitcoinu v porovnaní so zlatom za posledné desaťročie zdôrazňuje jeho prevahu. A opäť, v prostredí s najvyššou infláciou v nedávnej pamäti, zlato vzrástlo o 3 % od začiatku roka, zatiaľ čo bitcoin klesol o 17 %. Takže, čo dáva?

A čo tak oba?

No dobrá správa je, že ako múdri politici môžeme sedieť na plote. Pretože dnes bol na švajčiarskej burze SIX spustený nový produkt obchodovaný na burze, ktorý kombinuje bitcoiny a zlato. Je to prvý kombinovaný produkt obchodovaný na burze zlata/bitcoinov na svete a bol vyvinutý poskytovateľom krypto ETF 21Shares v spolupráci s poskytovateľom krypto dát ByteTree Asset Management.

Dokonca aj názov je zlúčením dvoch aktív – BOLD. Emisné spoločnosti uviedli, že ETP bude poskytovať „ochranu pred infláciou, pričom poskytne optimálnu rizikovo upravenú expozíciu voči bitcoinom a zlatu. Čo to teda je? Je to 81,5 % zlata a 18,5 % bitcoínov a bude sa „vyrovnávať mesačne podľa inverznej historickej volatility každého aktíva“.

„BOLD sa snaží zbaviť sa ťažkostí s osobnou správou týchto dvoch aktív a zároveň zavádza disciplinovaný proces, pokiaľ ide o poskytovanie vyšších výnosov upravených o riziko,“ povedal generálny riaditeľ 21Shares Hany Rashwan.

Charakteristika majetku

Je to zaujímavý koncept. Samozrejme, investori môžu jednoducho investovať do zlata a bitcoínov v ich požadovaných pomeroch, ale to je prípad väčšiny ETP. Poskytuje automatickú a jednoduchú expozíciu obom aktívam a rizikovo vážená úprava je úhľadnou funkciou. Môže to tiež uľahčiť určitým inštitúciám získanie expozície voči bitcoinom, pretože pre niekoľko subjektov zostávajú regulačné bariéry voči tejto kryptomene.

Začínajúci investori sa môžu premeniť na aktíva mimo tradičnej sféry akcií/dlhopisov, ktoré sú obe strany v prostredí vysokej inflácie zasiahnuté. Akcie a dlhopisy, ktoré sú typicky negatívne korelované, nedávno utrpeli, čo sa dialo v histórii, keď inflácia vyletela nad zvládnuteľné úrovne.

S veľkou časťou investorov, ktorých Bitcoin stále zastrašuje a váhajú plne prijať jeho volatilnú povahu, je BOLD ETP príjemnou cestou, ako získať expozíciu voči Bitcoinu v miernej miere. Vzhľadom na vysoký profil rizika/výnosu v kombinácii s konzervatívnejšou cenovou akciou zlata nie je žiadnym prekvapením, že sa spoločnosť 21Shares rozhodla spustiť tento produkt – čo predstavuje 30. digitálne aktívum ETP, ktoré inovatívna firma uviedla na trh.