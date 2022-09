Bitcoin nemôže prelomiť 20 000 dolárov, pretože stále záleží na jednej veci

Vyzerá to na medvedí koniec, keď sa blížime ku koncu septembra na kryptotrhoch.

Bitcoin stále zaostáva pod 20 000 dolármi, keďže v tomto priestore nebola zachytená žiadna skutočná dynamika. Toto načrta moje myšlienky za posledných pár mesiacov: jediné, na čom teraz skutočne záleží, je makrosituácia.

Vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine stále zúri, ceny energií stále dusia masy a životné náklady katastrofa odmietajú poľaviť, bitcoin je jednoducho na chvoste. Sleduje akciový trh, ktorý nasleduje slová Jeroma Powella, zatiaľ čo Federálny rezervný systém pokračuje vo vedení vojny proti inflačnému debakli.

Vyššie uvedený graf som vykreslil, aby som ukázal, aký relatívne priaznivý bol mesiac podľa štandardov Bitcoinu, pretože oranžová minca je momentálne trochu obmedzená. Veľký nárast na začiatku mesiaca možno pripísať úvahám trhu o inflácii, ako aj následnému poklesu.

Federálny rezervný systém pokračuje v pohybe trhov

Samozrejme, katalyzátorom bolo ďalšie zasadnutie FOMC, keď boli trhu odhalené najnovšie myšlienky Fedu o inflácii. Keďže sadzby pokračujú v zvyšovaní v tom, čo sa teraz javí ako neochvejná pozícia Fedu, aby v prvom rade riešil problém inflácie, likvidita naďalej odteká z rizikových aktív.

To má vplyv na akciový trh, ale podstatne viac to ovplyvňuje krypto aktíva vzhľadom na ich pozíciu ďalej v rizikovom spektre. To je dôvod, prečo takmer každé digitálne aktívum bolo v posledných mesiacoch ešte tesnejšie korelované, než je bežné.

Dokonca ani hlavná udalosť zlúčenia na Ethereu nestačila na prelomenie problému vrtenia chvostom, pretože Ethereum sa takmer nehýbalo a len stekalo spolu so zvyškom trhu.

Čo prinesie budúcnosť?

Pre mňa momentálne stále čakám na vedľajšej koľaji. Makro situácia je jednoducho príliš nepredvídateľná. Mám pocit, že nás čaká tuhá zima, najmä v Európe, ktorá výrazne zaostáva za USA, pokiaľ ide o zvyšovanie sadzieb.

Tento týždeň sme boli svedkami toho, ako Spojené kráľovstvo oznámilo zníženie daní, ktoré stlačilo libru na historické minimum, aké sú obavy z jej slabosti v prostredí pokračujúcej inflácie a smiešne silného dolára (ktorý začiatkom tohto roka dosiahol paritu s eurom a teraz nie je ďaleko. robiť to isté s librou).

Správa, ktorú nikto nechce počuť je, že nezáleží na tom, čo sa stane na krypto trhu, nič sa nezvýši, kým sa makroobrázok nevyčistí. Po historickom býkovom behu, ktorý trvá viac ako desať rokov, musíme zaplatiť fajčiarovi.

Dobré časy nemôžu trvať večne. V oblasti kryptomien to vieme viac ako ktokoľvek iný. Veľký rozdiel medzi súčasnými a predchádzajúcimi cyklami je v tom, že tentoraz sú kryptomeny na medvedom trhu, zatiaľ čo širšia ekonomika tiež.

Je to veľká zmena a je to veľmi desivé.

Zatiaľ však počkáme a uvidíme, aké budú ďalšie hodnoty CPI a následná reakcia Fedu – a dovtedy sa bude bitcoin pokojne pohybovať.