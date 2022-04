BNB Chain úspešne spálil viac ako 1,8 milióna tokenov BNB v transakcii dokončenej 19. apríla 2022.

Podľa údajov z prieskumníka Binance bolo pri transakcii spálených 1 830 382,48 BNB. Trhová hodnota tokenov v čase spálenia bola viac ako 772 miliónov dolárov.

Generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao už skôr potvrdil odstránenie viac ako 1,8 milióna BNB. Potvrdil aj úspešné spálenie s tým, že táto aktivita je súčasťou whitepaperu BNB.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

