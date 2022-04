Krypto trhy boli dnes ráno vyššie, pričom väčšina z 10 najlepších kryptomien zaznamenala zisky za posledných 24 hodín. Hrozivé predpovede o krachu trhu, ktoré urobil Fortune a ďalšie popredné médiá, sa nenaplnili.

Oznámenie, že Rusko môže akceptovať krypto ako zákonné platidlo, neovplyvnilo trhy natoľko, ako sa očakávalo.

Najlepšie kryptomeny

Bitcoin sa vyšplhal okolo 5 % a v čase písania tohto článku sa obchodoval nad 40 000 USD. Ethereum vzrástlo okolo 4 % a Cardano, XRP a Solana zaznamenali zisky okolo 5 %.

Najväčším ziskom v top 10 je Terra, ktorá v čase písania tohto článku vzrástla o 15 %. Terra oznámila zavedenie samosplácajúcich pôžičiek a jej stablecoin UST prekonal svojho rivala BUSD, stablecoin Binance, podľa trhovej kapitalizácie.

Na 16. mieste je NEAR Protocol až o 13 %, čím sa opäť zvýšil nedávny vzostupný trend.

Top hýbatelia

Mimo top 20 ApeCoin vyskočil okolo 9 %. Väčšina ostatných kryptomien tiež zaznamenala zisky. Všetkých 100 najlepších mincí je v zelenej farbe okrem Stacks a Decred, ktoré boli včera jediné dve v zelenej farbe.

Najväčšími víťazmi sú ICON and the Sandbox‘ SAND s 12 %, Loopring s 11 %, Zcash s 15 % a THORChain so 16 %. Hodnota mincí na ochranu osobných údajov rastie.

Token GMT spoločnosti STEPN je zďaleka najväčším ziskom, pretože v čase písania tohto článku pridal 40 % k svojej hodnote. Stepn oznámil revidovaný systém GEM (mystery box) a dosiahol dôležitý míľnik 300 000 DAU (Daily Active Users).

Nedávno uviedli na trh STEPN x ASICS NFT, jedinečnú kolekciu tenisiek NFT v spolupráci s poprednou športovou značkou ASICS. Je k dispozícii na NFT trhu Binance. Všetky tieto faktory prispeli k veľkolepému rastu cien.

Trendy

Ďalší token s psou tematikou, Sanji Inu, je na ceste. Za posledných 24 hodín je to nárast o 842 %.

Sanji Inu je všeobecne opísaná ako komunitná platforma, ktorá podporuje finančný blahobyt tým, že umožňuje ľuďom všetkých vekových skupín a kultúr kontrolovať svoje peniaze a vytvárať si vlastné príležitosti na bohatstvo.