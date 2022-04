Predpoveď ceny Near Protocol, pretože Ref Finance TVL stúpa

Cena Near Protocol má stúpajúci trend, keďže rast ekosystému pokračuje. Token sa obchoduje za 17,12 USD, čo bolo asi 130 % nad najnižšou úrovňou vo februári. Jeho trhová kapitalizácia vzrástla na viac ako 11,35 USD, čo z neho robí 17. najväčšiu kryptomenu na svete.

Blízky rast ekosystému

Near Protocol je jedným z najväčších blockchainov, ktorý sa snaží stať sa popredným hráčom v tomto odvetví. Sieť v súčasnosti prechádza, aby sa stala plne zdieľanou platformou. Črepovanie je zložitý proces, ktorý rozbíja bloky na menšie kúsky známe ako črepy. V dôsledku toho proces pomáha zvýšiť celkovú priepustnosť.

Apríl bol úspešným pre Near Protocol. Po prvé, vývojári získali od investorov viac ako 350 miliónov dolárov. Tieto prostriedky sa použijú na rast ekosystému poskytovaním grantov vývojárom a na najímanie ďalších vývojárov. Nová zbierka sa uskutočnila niekoľko mesiacov po tom, čo vývojári získali ďalších 150 miliónov dolárov.

Cena Near Protocol vzrástol aj v dôsledku pokračujúceho rastu ekosystému. Podľa DeFi Llama celková hodnota uzamknutia siete (TVL) vzrástla na viac ako 1,4 miliardy dolárov. Samotná TVL of Near vzrástla na 476 miliónov dolárov, zatiaľ čo TVL Aurory vyskočila na viac ako 960 miliónov dolárov.

V utorok NEAR prudko vzrástol po tom, čo TVL v Ref Finance vyskočil na viac ako 200 miliónov dolárov. Za posledných 24 hodín vzrástla o 14 % a za posledných sedem dní o 52 %. Vďaka tomu ide o najväčšiu aplikáciu postavenú v protokole Near Protocol. Ostatné aplikácie v sieti tiež zaznamenali silný skok TVL. Napríklad Burrow vzrástol na viac ako 143 miliónov dolárov, zatiaľ čo Meta Pool vzrástol na viac ako 143 miliónov dolárov.

Predikcia ceny Near Protocol

Denný graf ukazuje, že cena NEAR bola v posledných mesiacoch v silnom vzostupnom trende. Po ceste minca vytvorila niečo, čo vyzerá ako vzor pohára a rúčky . Tento vzor zvyčajne vysiela signál, že býčí trend bude pokračovať.

Posunula sa aj nad 25-dňový a 50-dňový kĺzavý priemer. Minca tiež stúpla nad vzostupnú trendovú čiaru zobrazenú hnedou farbou. Preto bude cena Near Protocol neustále rásť, pretože býci sa zameriavajú na historické maximum 20,50 USD.