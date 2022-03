Na dnešných ziskoch bitcoinu je pozoruhodné, že prichádzajú napriek pretrvávajúcej neistote okolo rusko-ukrajinského konfliktu.

Bitcoin (BTC) v pondelok vzrástol na maximum 41 680 dolárov v dôsledku obnoveného nákupného tlaku na kryptotrhoch.

Vzostupný pohyb je replikovaný v altcoinoch, pričom Ethereum (ETH) vzrástlo o 7 % a obchodovalo sa nad 2 800 USD, zatiaľ čo Solana (SOL) a Terra (LUNA) sú o viac ako 14 % v zelených číslach.

Celková trhová hodnota kryptomien vzrástla o 7,4 % na 1,93 bilióna dolárov, pričom trhová kapitalizácia bitcoinu je až 793 miliárd dolárov.

V súčasnosti BTC krátko nekoreluje s Wall Street a obchoduje sa skôr ako zlato než ako rizikové aktívum, ako bolo vidieť za posledných niekoľko mesiacov.

Makroekonomické faktory, ktoré brzdili BTC, pretrvávajú, pričom neistota okolo vojny na Ukrajine a plány Fedu na zvýšenie sadzieb budú pravdepodobne naďalej diktovať sentiment investorov v krátkodobom až strednodobom horizonte.

Natalie Brunell, hostiteľka Coin Stories Bitcoin Podcast, však tvrdí, že konflikt na Ukrajine poukázal na to, o čom je Bitcoin pre globálnu komunitu. Podľa nej:

„ Globálny menový systém sa rozpadá a #Bitcoin sa objavil ako nedotknutá technológia úspor a slobody, ktorá je bez hraníc, bez povolenia, odolná voči cenzúre a neskonfiškovateľná. Rusko-ukrajinská kríza na to kladie dôraz ,“ povedala pre Fox Business.

Brunellove komentáre prichádzajú v čase, keď dary bitcoinov Ukrajine naďalej rastú a objemy obchodovania s kryptomenami denominovanými v rubľoch prudko stúpajú uprostred slabosti ruskej meny.

Pokiaľ ide o to, či BTC dokáže udržať súčasný rast alebo si udržať zisky, Dylan LeClair, senior analytik fondu na investovanie digitálnych aktív v UXTO Management, si myslí, že je to pravdepodobný scenár.

Podľa analytika je posledný nárast BTC závislý od rastúceho počtu „diamantových rúk“. Poukazuje na údaje, ktoré ukazujú, že viac ako 80 % cirkulujúcej ponuky Bitcoinu sa od začiatku roka posunulo.

„ Iba 15,5 % cirkulujúcej ponuky #bitcoinov sa v roku 2022 presunulo napriek rastúcej úrovni makroekonomickej neistoty. HODLeri sú úplne bez problémov. Celkom úžasné, keď sa nad tým zamyslíte,“ LeClair tweetoval v pondelok.

Crypto trader a investor Scott Melker chce vidieť BTC preraziť nad 42 $ a udržať dynamiku nad ňou, aby mal šancu na nové nohy pre ďalšie zisky.

