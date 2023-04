Býci znovu získajú kontrolu v roku 2023: predpoveď ceny Dogecoin a bitka tokenu ASI od AltSignals o nadvládu nad kryptomenami

S tým, ako sa trh s kryptomenami spamätáva z pádu Silicon Valley Bank a ďalších zlyhaní , si obchodníci začínajú uvedomovať hodnotovú ponuku kryptomien, ako sú ASI a Dogecoin. Vďaka prebiehajúcemu presale ASI panuje okolo potenciálu tohto tokenu na nadchádzajúcom býčom trhu veľké vzrušenie. Pokračujte v čítaní, kde sa dozviete o rozdieloch medzi ASI a Dogecoino a predpoveď ceny Dogecoin pre práve začínajúci býčí trh s kryptomenami.

Prečo sú všetci z ASI nadšení?

AltSignals má pôsobivé výsledky v poskytovaní presných a včasných signálov obchodníkom, ktorými sa riadi ich investícia. Očakáva sa, že presale úžitkového tokenu ASI prinesie finančné prostriedky, ktoré spoločnosti umožnia ešte viac zlepšiť jej už tak pôsobivé schopnosti.

Tieto vylepšenia zahŕňajú vývoj novej funkcie ActualizeAI spoločnosti AltSignals, ktorá umožní obchodníkom mať k dispozícii ešte sofistikovanejšie algoritmy a nástroje. Obchodníci boli schopnosťami AltSignals ohromení už v minulosti a sú nadšení z vylepšení, ktoré umožnia prostriedky získané v presale ASI .

Čo je AltSignals?

AltSignals je platforma, ktorá obchodníkom poskytuje signály, indikátory a ďalšie nástroje, ktorými môžu riadiť svoje investície na kryptotrhu. Platforma ponúka množstvo funkcií, vrátane AltAlgo, ktorá využíva pokročilé algoritmy na identifikáciu obchodných príležitostí v reálnom čase. AltSignals tiež poskytuje vzdelávacie zdroje, vrátane webinárov a výukových programov, ktoré obchodníkom pomáhajú dozvedieť sa viac o trhu a zlepšiť svoje zručnosti.

Ako AltSignals využíva umelú inteligenciu (AI)?

AltSignals využíva umelú inteligenciu na vývoj algoritmov, ktoré dokážu analyzovať trhové dáta a identifikovať obchodné príležitosti v reálnom čase. Spoločnosť plánuje využiť prostriedky získané v presale ASI na vývoj ešte pokročilejších funkcií založených na AI, ako je ActualizeAI. ActualizeAI umožní obchodníkom prispôsobiť svoje obchodné stratégie na základe viacerých kritérií, vrátane tolerancie k riziku, investičných cieľov a trhových podmienok.

Ďalšou pripravovanou funkciou AltSignals je klub AI Members Club, ktorý bude otvorený iba držiteľom tokenov ASI. Ide vlastne o VIP verziu aplikácie AltSignals, ktorá používateľom umožní získať včasný prístup k novým funkciám založeným na rôznom vývoji v oblasti AI.

Podľa AltSignals zaznamenali obchodníci, ktorí platformu využívajú, pôsobivé výnosy, pričom priemerný zisk za posledný rok presiahol 200 %.

Čo znamená návrat býčieho trhu pre cenu ASI?

Návrat býčieho trhu pravdepodobne privedie na trh s kryptomenami mnoho nových obchodníkov. Títo obchodníci budú hľadať vodítko pre svoje investície, čo je pre platformy, ako je AltSignals, býčie. ASI sa na platforme AltSignals používa ako úžitkový token, čo znamená, že obchodníci musia mať ASI, aby mali prístup k funkciám platformy. S tým, ako bude na AltSignals prichádzať stále viac obchodníkov, porastie dopyt po tokene ASI, čo by tiež zvýšilo jeho cenu.

V nadväznosti na presale ASI sa tento natívny token stane neoddeliteľnou súčasťou platformy AltSignals. Token je vyžadovaný pre prístup k niektorým funkciám služby, ako je napríklad klub AI Members Club, a tí, ktorí budú držať viac tokenov ASI, budú mať spravidla prístup k oveľa viac funkciám AltSignals.

Aká je predpoveď ceny Dogecoin na rok 2023?

Je ťažké urobiť pozitívnu predpoveď ceny Dogecoin, pretože neexistuje mnoho dôvodov pre jeho existenciu okrem toho, že sa ľudia bavia meme doge. Neexistuje skoro vôbec žiadna veľká adopcia a nemá žiadne jedinečné vlastnosti, ktoré by ho odlišovali od zvyšku altcoinového trhu. Vážnym problémom je aj centralizácia okolo Elona Muska , pretože cena by pravdepodobne prudko klesla v situácii, keď by sa rozhodol projekt opustiť.

Na záver možno povedať, že hoci si Dogecoin získal srdce mnohých kryptomenových nadšencov, je ťažké si predstaviť, ako si môže dlhodobo udržať svoju súčasnú hodnotu. ASI má naproti tomu silnú hodnotu ako úžitkový token pre platformu, ktorá obchodníkom poskytuje presné signály a pokročilé obchodné nástroje. Akonáhle na trh vstúpi viac obchodníkov, dopyt po službách AltSignals (a ASI) sa pravdepodobne zvýši. Z týchto dôvodov môže byť ASI bezpečnejšou stávkou ako Dogecoin.