Býčia cena Bitcoin naznačuje oživenie kryptotrhu. Inteligentní investori podporujú nový token ASI AltSignals

Vzhľadom na oživenie ceny Bitcoin sa investori pripravujú na býčí trh v roku 2023. Poskytovatelia kryptografických signálov zaznamenávajú obnovený záujem vďaka svojej schopnosti ušetriť investorom čas a peniaze určením najlepších položiek. Mnoho dôvtipných obchodníkov naďalej odporúča AltSignals ako základnú platformu.

Očakáva sa, že nedávno oznámený presale tokenov ASI spoločnosti AltSignals bude vďaka svojej vynikajúcej povesti obrovský. V tomto článku sa dozviete, prečo je AltSignals tak vysoko uznávaný a prečo by jeho token ASI mohol investorom na celom svete zlepšiť zážitok z online obchodovania.

Cena Bitcoin bola revitalizovaná, čo prinútilo investorov, aby si overili AltSignals

Zdá sa, že na trhoch sa opäť vrátila nálada riskovať. Keďže sa očakáva, že Fed v tomto roku spomalí alebo zvráti zvyšovanie úrokových sadzieb, investori začali nakladať s kryptomenami ešte pred začiatkom ďalšieho býčieho cyklu.

Od začiatku roka 2023 sa cena Bitcoin zvýšila takmer o 47 % z približne 16 500 USD na maximum približne 24 250 USD začiatkom februára. Tento rýchly vzostup ceny Bitcoin sprevádzal prudký nárast záujmu o online obchodovanie, čo viedlo mnohých investorov k tomu, aby začali hľadať najlepších poskytovateľov kryptosignálov a zvýšili svoje zisky. Jedno meno, ktoré sa pravidelne objavuje, je AltSignals.

Čo je AltSignals?

AltSignals je popredné meno v odvetví kryptosignálov, založené v roku 2017. Využíva tím odborníkov na trh a profesionálnych obchodníkov na spojenie technickej a fundamentálnej analýzy s vlastným algoritmom AltAlgo™ . Výsledkom je, že AltSignals si získal povesť jedného z najspoľahlivejších a najziskovejších poskytovateľov signálov.

Táto povesť sa rýchlo overí pri pohľade na ich štatistiky. Viac ako 52 000 obchodníkov sa spolieha na 3 700 obchodných hovorov, ktoré vytvoril od svojho spustenia, pričom platforma má na Trustpilot hodnotenie 4,9/5 po tom, čo získala takmer 500 pozitívnych recenzií. Skutočné výsledky obchodovania hovoria samy za seba: AltSignals sa vrátil o viac ako 10 000 % za 19 z 32 zaznamenaných mesiacov.

Predpokladá sa, že token ASI AltSignals pritiahne novú vlnu pozornosti k platforme AltSignals. Je to kvôli vynikajúcim výhodám, ktoré ASI ponúkne držiteľom, ktoré im pomôžu vyťažiť maximum z ich online obchodovania.

Ako sa očakáva, že ASI zmení online obchodnú hru?

ASI je token založený na Ethereum, ktorý bude slúžiť ako palivo pre ekosystém AltSignals. Jeho primárnym prípadom použitia bude prístup a príjem signálov z pripravovaného algoritmu ActualizeAI. Tento algoritmus ďalej zvýši presnosť AltSignals vďaka komplexnému zásobníku AI, ktorý zahŕňa strojové učenie, prediktívne modelovanie a analýzu sentimentu. Pre držiteľov ASI budú prví v rade, ktorí zažijú silu tohto nového algoritmu.

Holding ASI tiež udelí exkluzívny vstup do klubu ActualizeAI, kde môžu používatelia hrať aktívnu úlohu pri poskytovaní spätnej väzby a pomoci pri testovaní algoritmu ActualizeAI výmenou za skorý prístup k najnovším aktualizáciám a získavanie tokenov ASI. V tomto procese budú spolupracovať priamo s tímom AltSignals na zlepšení svojich produktov a optimalizácii produkovaných signálov.

ASI sa stane tokenom riadenia platformy, čo používateľom umožní hlasovať o nových aktualizáciách, partnerstvách a ďalších. Budú tiež môcť nastaviť rýchlosť spätného odkúpenia a spaľovania tokenu, čo pomôže obmedziť ponuku ASI na niekoľko rokov a potenciálne viesť k zhodnoteniu ceny.

Dlhodobý výhľad pre ASI

Očakáva sa, že po tokene ASI bude mimoriadne vysoký dopyt, pričom mnohí predpokladajú, že presale ASI sa rýchlo vypredá. Očakáva sa, že obchodníci sa budú hrnúť k tokenu, keď zistia, že poskytuje prístup k algoritmu ActualizeAI a klubu.

Táto skupina sama o sebe môže ľahko spôsobiť raketový rast ASI, pretože obchodníci sa ponáhľajú stať sa súčasťou elitnej skupiny, ktorá sa venuje budovaniu jedného z najväčších obchodných algoritmov, aké kedy svet videl. Tento duch spolupráce a vzájomnej podpory odlišuje AltSignals od ostatných poskytovateľov signálov a je nastavený ako hlavný faktor prispievajúci k úspechu tokenu ASI.

V dôsledku toho niekoľko analytikov predpovedá, že ASI sa vyšplhá výrazne nad svoju konečnú presale cenu 0,02274 USD, pričom niektorí predpovedajú, že 0,50 USD je ľahko dosiahnuteľných do konca roka 2023. Ak sa dosiahne 0,50 USD, investori by mohli za necelý rok vzrásť takmer o 2 100 %, čo je ďaleko za tým, ako by mohla dosiahnuť akákoľvek predpoveď ceny Bitcoin.

Mali by ste investovať do ASI?

Keďže cena Bitcoin naďalej rastie a býčí trh sa zahrieva, AltSignals pravdepodobne zaznamená masívny nárast záujmu. Vďaka algoritmu ActualizeAI a osvedčenej reputácii platformy bude jeho token ASI pravdepodobne jedným z mála šťastných, ktorí v roku 2023 vrátia život meniace zisky.

Beta presale cena $0.012 sa zdá byť mimoriadne podhodnotená, takže očakávajte, že sa táto prvá fáza rýchlo vypredá. Ak uvažujete o tom, že sa zapojíte, určite navštívte ich webovú stránku s presale .