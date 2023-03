Predpovede cien kryptomien: ako vysoko sa môžu AltSignals a Polygon dostať v roku 2023?

Rok 2023 je podľa predpovedí rokom návratu kryptotrhu, kedy sa ceny na začiatku roka konečne začnú zdvíhať po krušnom období, ktorému trhy čelili v roku 2022. Predpovede cien kryptomien pre tento rok a nasledujúce roky sa menia na býčie, zatiaľ čo platformy pre obchodné signály, ako je AltSignals, hlásia obrovský nárast návštevnosti. Investori začínajú znovu otvárať svoje peňaženky pred očakávaným rastom cien.

Príkladom takéhoto správania môže byť cenová predpoveď pre Polygon, ktorá po roku bojov ukazuje návrat k býčím vyhliadkam. To viedlo investorov k otázke, ako vysoko môže token MATIC v roku 2023 vystúpiť a čo to znamená pre nový token ASI spoločnosti AltSignals.

ASI je spúšťaný počas oživenia trhu

Bitcoin (BTC) začal rok 2023 v septembri slávy, keď sa konečne vrátil na úrovne nad 20 000 $. Ako ukázala história, tam, kde vedie BTC, nasledujú ostatné meny, čo sa ukáže aj v roku 2023. Tieto zisky sú príznakom komplexnejšieho oživenia trhu, ktoré bolo možné pozorovať, keď cena MATIC na začiatku roka vzrástla o viac ako 70 %.

Spoločnosť AltSignal je už dobre zavedená ako líder na trhu s kryptografickými obchodnými signálmi a môže sa pochváliť komunitou obsahujúcou viac ako 50 000 členov. Nedávno oznámila vydanie nového natívneho tokenu ASI v rámci presale, ktorý sa začal v marci 2023. $ASI má už teraz značnú vstavanú užitočnosť, ktorá vzrastie s vydaním nového algoritmu ActualizeAI a pravdepodobne povedie k vysokým potenciálnym výnosom pre prvých investorov.

Čo je Polygon?

Polygón je projekt DeFi, ktorého cieľom je zlepšiť problémy so škálovateľnosťou Ethereum tým, že vývojárom umožní rozsah pre vytváranie užívateľsky prívetivých decentralizovaných aplikácií (dApps) a ich efektívne škálovanie podľa ich potrieb. Výhodami pre užívateľov sú popri ľahkej škálovateľnosti aj extrémne nízke transakčné poplatky a vynikajúca úroveň zabezpečenia.

Sieť Polygon preberá najlepšie vlastnosti blockchain Ethereum a kombinuje ich s ďalšími chainmi, aby vytvorila plnohodnotné multichainové systémy. Táto kombinácia funkcií zaisťuje, že dApps plne využívajú najlepšie časti siete Ethereum a zároveň poskytujú rýchly a výkonnejší engine, ktorý môžu vývojári využívať.

Predpoveď ceny Polygon (MATIC): 2 $ v roku 2023?

Po býčom začiatku roka, ktorý zažili všetky kryptotrhy, analytici revidujú svoju cenovú predpoveď Polygon na rok 2023 smerom nahor. To sa prejavuje v optimistickej predpovedi ceny kryptomeny MATIC v tomto roku.

Token MATIC je v súčasnosti ocenený na 1,02 $ a býčí analytici nevylučujú, že sa do konca roka vráti nad úroveň 2 $. Iné cenové predpovede Polygon sú však umiernenejšie a očakávajú hodnotu okolo 1,80 $ až 1,85 $ do konca roka 2023.

Čo je AltSignals?

Spoločnosť AltSignals, ktorá je už jednou z najväčších kryptoobchodných komunít na Web3, dôsledne poskytuje svojej rozsiahlej globálnej komunite prístup k najvyhľadávanejším obchodným signálom, čo je funkcia, ktorá bude vďaka novej schopnosti ActualizeAI, ktorá využíva strojové učenie na poskytovanie najlepšej obchodnej alfaverzie, ešte viac posilnená. Inovatívny nástroj AltAlgo™ Indicator je pri vytváraní tejto obchodnej alfaverzie kľúčový, pretože nepretržite skenuje trhy v reálnom čase a poskytuje informácie o optimálnom čase na nákup a predaj mien.

Vďaka svojej inteligenčnej schopnosti pokrývajúcej všetky hlavné kryptomeny, vrátane BTC, Litecoin (LTC) a Ethereum, je AltAlgo™ už dôveryhodným poskytovateľom trhových indikácií. Backtestovanie nástroja sa môže pochváliť vynikajúcou 83,56 % úspešnosťou obchodov s BTC a vynikajúcou 70,09 % úspešnosťou obchodov s ETH. Tieto výsledky spolu s hodnotením 4,9/5 na Trustpilot vďaka takmer 500 pozitívnym recenziám ukazujú, prečo mnoho obchodníkov AltSignals dôveruje.

Ako funguje $ASI?

Vlastníci mince ASI získajú na platforme AltSignals prístup k niekoľkým zaujímavým špeciálnym funkciám, vrátane nového nástroja ActualizeAI, ktorý bude využívať strojové učenie, vzorce prirodzeného jazyka (NLP) a prediktívne modelovanie, aby pomohol zlepšiť úspešnosť obchodných signálov. Už len táto funkcia sa snaží poskytnúť držiteľom tokenov ASI potenciál k výraznému rastu ich kryptomien.

Okrem toho má $ASI niekoľko spôsobov, ako držitelia mincí môžu odomknúť ďalšie utility. Napríklad členovia jej klubu AI Member Club získavajú beta prístup k novým produktom a funkciám AltSignals. To znamená, že akonáhle sú vyvinuté a uvoľnené nové funkcie, členovia skupiny získajú na obmedzenú dobu exkluzívny prístup a môžu vývojovému tímu AltSignals poskytnúť priamu spätnú väzbu.

Môže $ASI v roku 2023 dosiahnuť hodnotu 1 $?

Presale ASI pravdepodobne odštartuje elektrizujúcim tempom, pretože sa uvoľní za $0.012 vďaka podpore rozsiahlej existujúcej užívateľskej základne a existujúceho, zavedeného projektu. Komunita, ktorá už teraz patrí k najväčším v kryptopriemysle, sa v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch rozrastie na zväčšujúcu sa snehovú guľu.

Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá, že cena $ASI do konca presale vzrastie na $0.012, analytici očakávajú, že záujem o ňu vzrastie, až bude v prevádzke na centralizovaných burzách. Analytici, ktorí sa zameriavajú na predpovede cien kryptomien, sa domnievajú, že 1 $ je vďaka komunitnému prístupu, rozšírenému využitiu inovatívnych nástrojov umelej inteligencie a vynikajúcej súčasnej povesti reálnym očakávaním na rok 2023.

Cenová predpoveď AltSignals vs. Polygon: čo je lepšie kúpiť?

Vzhľadom na to, že v roku 2023 sa už predpokladá plošný nárast cien kryptomien, môžu sa súčasní držitelia MATIC tešiť na zaujímavý nárast hodnoty svojich podielov v roku 2023. Noví investori, ktorí svoje prostriedky do MATIC utopia, sa však dočkajú miernych výnosov v porovnaní s tými, ktoré potenciálne ponúka ASI.

AltSignals má potenciál stať sa lídrom v odbore v oblasti zavádzania špičkových technológií umelej inteligencie a posunúť svoje riešenia obchodných signálov na ďalšiu úroveň. Počas presale je k dispozícii obmedzený počet tokenov ASI, takže by bolo múdre, aby sa investori na projekt pozreli čo najskôr a vyhli sa sklamaniu z toho, že prišli o to, čo by mohlo byť najlepšou kúpou roku 2023.