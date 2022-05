Cena Metahero (HERO) včera vzrástla o viac ako 5 % a klesla späť na červenú: tu je dôvod

Kvôli neistote na trhu bol HEROcoin za posledný mesiac jednou z najvolatilnejších kryptomien. Včera vzrástla o viac ako 5 %, no neskôr klesla na dnešných 8,74 % poklesu z ceny.

Ale prečo sa minca včera zdvihla a prečo bol vzostup príliš plytký. V tomto článku sa pozrieme na možné dôvody včerajšieho vzostupu.

Ale predtým, ako sa ponoríme do týchto dôvodov, je dôležité, zaoberať sa s pojmom „Metahero“, nakoľko sa mnohí s ním stretávajú prvýkráť.

Stručne povedané, Metahero je metaverza na kryptomeny spustená v júli 2021 s víziou vytvoriť ultrarealistický digitálny svet, v ktorom môžu používatelia skenovať ľudí a predmety v reálnom svete do metaversa.

Spolupracovala s poprednou technológiou 3D 16k skenovania a tiež s popredným herným priemyslom, Wolf Digital World (WDW), aby pomohla svojej vízii.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo cena Metahero stúpa, je súčasný vývoj, ktorý podniká, pričom nedávny je sponzorstvo z podujatia FAME MMA, kde na mieste sprístupnia svoj prvý cestovný skener (Metascanner). Všetci používatelia budú mať možnosť si to overiť.

Toto podujatie je naplánované na budúci mesiac, 14. mája.

Ďalším dôvodom, ktorý výrazne prispel k nedávnemu býčiemu trendu, je to, že Everdome (Metahero’s Metaverse) minulý týždeň dokončil snímky poklesu Genesis NFT.

Držitelia DOME (natívny token Everdome) si budú môcť nárokovať zakladajúce kľúče k Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

👉 https://t.co/pXmw7zHFHk

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022