Cena Tronu (TRX) klesla o 6 % po náraste stabilnej rezervy USSD

Napriek tomu, že týždeň začal poklesom o 6,1 %, Tron (TRX) vzrástol za posledný týždeň o 9,3 % po uvedení svojho nového stablecoinu.

V sobotu Tron DAO zakúpil ďalšie tokeny TRX na podporu svojho nového stablecoinu.

Spoločnosť TRON DAO Reserve, ktorá podporuje nový stablecoin Tron, USDD, poznamenala, že kúpila takmer 504,6 milióna tokenov TRX v hodnote 38,99 milióna dolárov na podporu nového stablecoinu, ako aj na ochranu celého kryptotrhu a blockchainového priemyslu.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Okrem toho Tron nedávno uviedol na trh stablecoiny USDD, ktoré prekročili celkovú obežnú ponuku 200 miliónov USD za pouhých 48 hodín, pričom objem obchodovania za 24 hodín sa zvýšil o 30 %.

Zdá sa, že 30% vysoký výnos tokenu priťahuje viac adopcií tokenu, okrem toho je to najvyšší výnos, ktorý ponúka akýkoľvek stablecoin na trhu.

TRON DAO Reserve zaznamenala rýchle prijatie USDD a prisľúbila, že v najbližších 10 dňoch jej sieť schváli 1 miliardu ďalších tokenov. Rezerva však tiež poznamenala, že získanie kvóty nezaručuje vydanie alebo obeh tokenu, čo závisí od dopytu na trhu.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022