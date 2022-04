Pondelky sú ťažké v najlepších časoch. Pre investorov do bitcoinov je to však obzvlášť ťažké. Kryptomena prudko klesla a teraz testuje podporu 40 000 USD po tom, čo sa pred menej ako 24 hodinami obchodovala za 43 000 USD.

Osobne, keďže som žil v časovom pásme GMT -6, väčšinu šialenstva som prespal, ako ukazuje graf vyššie. Prebudiť sa a vidieť tie červené sviečky na obrazovke je niečo, čo je v dobrom aj zlom súčasťou bitcoinovej horskej dráhy.

Likvidácie

Na druhej strane sa zdá, že k tomuto stiahnutiu dochádza prostredníctvom predĺžených dlhov, s kaskádovými likvidáciami, ktoré vyplavujú preexponované. V skutočnosti za tridsať minút okolo 5-5:30 EST dnes ráno došlo k približne 30 miliónom dolárov v dlhých likvidáciách Bitcoinu (nejako došlo aj k pol miliónu krátkych likvidácií – to je takmer pôsobivé). Cena (žltá čiara v grafe nižšie) krátkodobo klesla zo 42 200 USD na 41 300 USD, pretože likvidácie sa rozbehli na dennom poriadku, čo ukazuje zelený pruh na grafe nižšie.

Za 24 hodín sa na všetkých burzách len na Bitcoine likvidovalo 114 miliónov dolárov. Ak sa rozšírime na všetky kryptomeny, toto číslo je 384 miliónov dolárov. Likvidácie ETH nie sú ďaleko od Bitcoinu, za posledných 24 hodín dosiahli 99 miliónov dolárov. Na treťom mieste je Luna s 13 miliónmi dolárov, zatiaľ čo Solana má 10 miliónov dolárov a dogecoin 7,6 milióna dolárov.

Čo to znamená?

Nemyslím si, že je to niečo, čím by sme sa mali prehnane znepokojovať. Keď sa pozrieme na reťazec, údaje sú stále veľmi vzostupné, pričom sa hromadia dlhodobí držitelia. Množstvo bitcoinov, ktoré sa viac ako rok nepresunuli, je druhé najvyššie v histórii – 12 miliónov bitcoinov. V skutočnosti bol takto vysoký iba september 2020, tesne predtým, ako sa bitcoin dostal do paraboly a za šesť mesiacov raketovo vzrástol z 10 000 USD na 61 000 USD.

Dlhodobí hodleri, ktorí hromadia mince so zľavou od krátkodobých hodlerov, nie sú niečo, z čoho by ste mali paniku, najmä ak nedochádza k žiadnemu výraznému pohybu čistých tokov na burzy.

Bitcoinová dominancia

Porekadlo „vždy môže byť horšie“ normálne platí. Pokiaľ teda nie ste alt coin investor, keď je na kryptotrhoch krv. Pretože ako to býva zvykom, keď má Bitcoin zlú náladu, alt coiny sú podstatne horšie, ako ukazuje nižšie uvedený 5-dňový graf pre dominanciu Bitcoinu z TradingView.

Zatiaľ čo alt sa za posledných pár hodín trochu vzchopil, mnohé sú stále oveľa ďalej ako Bitcoin.

Záver

Aby sme to zhrnuli, metriky v reťazci zostávajú optimistické, čo naznačuje, že ide len o vyplavenie pákového efektu, ktorý tu a tam vidíme. Hodleri zbierali nejaké mince so zľavou od obchodníkov, ktorí boli hromadne likvidovaní. Momentálne nie je dôvod veriť, že kritická podpora bola prerušená alebo sa zásadne zmenila štruktúra trhu.

Pokračujte v sledovaní, oddiaľujte a relaxujte – nemyslím si, že to bude jeden z tých naozaj zlých dní.