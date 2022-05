Decentraland (MANA) vzrastie takmer o 60% – Prekročia býci nabudúce 1,5 USD?

Decentraland (MANA) ohlásil niektoré z najúchvatnejších ziskov v kryptomenách za posledný deň. Minca sa teraz konsoliduje a existuje šanca, že v nasledujúcom týždni by mohla zaznamenať ďalšie pohyby nahor. Tu je to, čo potrebujete vedieť:

MANA po havárii na začiatku týždňa vzrástla o takmer 60%.

Minca teraz prekonala kľúčovú hranicu 1 dolára

Bulls sa bude snažiť otestovať 1,5 USD v najbližších dňoch po konsolidácii tento víkend.

Zdroj údajov: Tradingview

Dokáže MANA vzdorovať kurzom a dosiahnuť 1,5 $?

Hoci sme očakávali, že sa trh po tohto týždňovom krachu mierne odrazí, zdá sa, že MANA práve explodovala. Po pridaní takmer 60% hodnoty za posledných 24 hodín sa minca teraz snaží konsolidovať nad rozhodujúcu hranicu 1 dolára.

Zatiaľ to vyzerá dobre. Zatiaľ čo niektorí investori sa obávajú, že rally by sa mohla prudko korigovať, ak cena zostane nad 1 dolárom, potom bude dostatočná dôvera kupujúcich na to, aby posunula MANA k 1,5 dolára. Okrem toho sa zdá, že indikátory hybnosti, ako je RSI, naznačujú, že nedávny beh MANA sa ani zďaleka neskončil.

Existuje však niekoľko dôležitých rizikových faktorov, ktoré je potrebné mať na pamäti. Po prvé, MANA vo svojom oživení prekonala širší trh. Ak v najbližších dňoch dôjde k miernemu poklesu kryptomien, straty MANA by mohli byť oveľa väčšie v porovnaní s inými hlavnými coinmi. Token metaverse je tiež stále stlačený pod svoje 50- a 200-dňové EMA. Tieto dva body predstavujú tuhý odpor smerom nahor, čo spôsobí, že predstava 1,5 USD je v krátkodobom horizonte nepravdepodobná.

Čo robiť s MANOU práve teraz?

Najlepšie by bolo len sa pozerať. Áno, aj keď si myslíme, že minca by mohla otestovať 1,5 dolára, riziká poklesu sú stále obrovské.

Ak je metaverse coin skutočne schopná udržať cenu nad 1 dolárom na začiatku obchodovania v pondelok, potom môžete nakupovať a vyplácať za 1,5 dolára.