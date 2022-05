Ripple (XRP) testuje v nedávnej rally 0,5 dolára – Dokáže sa odraziť od krachu kryptomien?

Zdá sa, že Ripple (XRP) zastavilo krvácanie po dvoch dňoch prudkého poklesu. Minca v skutočnosti našla nejaký býčí vzostupný trend v tom, čo vyzerá ako zvrátenie trendu. Dokáže sa však po havárii na začiatku týždňa okamžite vrátiť späť? Podrobnosti sú uvedené nižšie, ale najskôr kľúčové body:

XRP sa pokúsil otestovať 0,5 dolára po dvoch dňoch strmých strát

Minca však bola za túto cenu odmietnutá a odvtedy klesla o 10%

XRP pravdepodobne tento týždeň znova otestuje 0,5 USD, pretože býci sa snažia nájsť väčší dopyt

Zdroj údajov: Tradingview

Odráža sa Ripple späť?

Je dôležité si uvedomiť, že mŕtva mačka sa odrazí v krypte práve teraz. Vidíte, po každom krachu často vidíme nejaké zvrátenie trendu, keď sa mince zhromažďujú, aby znova klesli. V prípade XRP sa zdá, že pokus o nárast smerom k 0,5 USD je odrazom mŕtvej mačky.

Skutočnosť, že minca bola pri tomto pokuse rázne odmietnutá, ukazuje, že v súčasnosti je veľmi malý dopyt. Okrem toho sa celkový sentiment na kryptotrhu až tak veľmi nezmenil. Aj keď očakávame, že XRP sa v najbližších dňoch pokúsi dosiahnuť 0,5 USD, je pravdepodobné, že minca opäť zlyhá.

Okrem toho XRP stále čelí zásadným prekážkam, aj keď bol schopný ísť nad 0,5 USD. Cenová akcia bude mať problém udržať si akúkoľvek predĺženú dynamiku rastu práve teraz. Z týchto dôvodov zostáva výhľad pre XRP v krátkodobom horizonte stále medvedí.

Kedy sa XRP obnoví?

Existovali nádeje, že druhý štvrťrok 2022 poskytne kryptomenám veľmi potrebný impulz. Je však zrejmé, že sentiment na širšom trhu sa zatiaľ výrazne pozitívne neposunul.

XRP ako taký bude pravdepodobne do konca júna čeliť obdobiu vysokej volatility. Z dlhodobého hľadiska by však do konca roka mohli byť stále skvelé zisky.