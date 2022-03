Generálny riaditeľ Terraform Labs Do Kwon stavil v priebehu budúceho roka 10 miliónov dolárov na cenu Terra (LUNA).

Obrovská stávka zahŕňa pseudonymného krypto investora Gigantic Rebirth, alebo GCR, a bola zapečatená po tom, čo obaja vložili 10 miliónov dolárov na viazaný účet kontrolovaný obchodníkom s kryptomenami Cobie.

GCR ako prvý vložil do úschovy USD mince (USDC) v hodnote 10 miliónov USD, zatiaľ čo Kwon, ktorý včera uzavrel ďalšiu stávku na LUNA, dokončil svoj prestup o chvíľu neskôr.

Podľa podmienok obchodu sa stávka uskutoční v oboch smeroch v závislosti od toho, kde bude cena LUNA o rok. Šéf Terra verí, že LUNA bude v marci 2023 vyššia ako dnešných 88,00 dolárov, zatiaľ čo GCR vsádza na to, že hodnota kryptomeny bude nižšia, ako je dnes.

V pondelok stavil Kwon 1 milión dolárov na to, že LUNA bude nad cenou zo 14. marca 2022 k rovnakému dátumu budúceho roka. Dnes Cobie na Twitteri napísal , že tieto tri strany vložili do úschovy celkovo 22 miliónov dolárov.

„GCR, Do a Algod všetci vložili na escrow adresu Cobie Luna stávky. Nech vyhrá ten najlepší degen,“ poznamenal, keď zdieľal snímku obrazovky s čiastkami.

Cobie sľúbil, že zaistí, že stávka bude platiť, a uistil kryptokomunitu, že nebude nikoho „obťažovať“.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022