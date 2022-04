GMT prudko stúpa, až o 43 %: tu je miesto, kde kúpiť GMT

Stepn oznámil revidovaný systém GEM alebo Mysterybox a dosiahol dôležitý míľnik 300 000 DAU (denní aktívni používatelia). Jeho token GMT stúpol na vrchol s najvyšším zobchodovaným objemom za posledných 24 hodín.

Ekosystém tiež spustil STEPN x ASICS NFT, jedinečnú kolekciu tenisiek NFT v spolupráci s poprednou športovou značkou ASICS na trhu Binance NFT.

Všetky tieto faktory prispeli k veľkolepému rastu cien.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo je GMT, môže vám poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup GMT, ste na správnom mieste.

Najlepšie miesta na nákup GMT teraz

Keďže GMT je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť GMT pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť GMT práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte BNB na regulovanej burze alebo u brokera, ako je Binance ›

Odporúčame Binance, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj BNB do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Pancakeswap DEX

Choďte na Pancakeswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj BNB za GMT

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane GMT.

Čo je GMT?

STEPN je lifestylová aplikácia Web3 so zábavnými sociálnymi prvkami a dizajnom gamifikácia. Používatelia vybavení teniskami NFT môžu chodiť, behať alebo behať vonku, aby zarobili daň GST, ktorú možno použiť na zvýšenie úrovne a výrobu nových tenisiek.

Hráči si môžu prenajať alebo predať svoje tenisky NFT na trhu v aplikácii; zárobky používateľov GST sú uložené v peňaženke v aplikácii, ktorá má vstavanú funkciu swap.

STEPN vytvorilo Find Satoshi Lab, austrálske fintech štúdio. Tím vyhral v roku 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track a je súčasťou kohorty DeFi Alliance Gaming.

Mám si dnes kúpiť GMT?

GMT môže byť lukratívnou investíciou, ale nájdite si čas na prečítanie aspoň niekoľkých cenových predpovedí od popredných analytikov a urobte si prieskum trhu skôr, ako sa zaviažete. Všetky investičné rady berte s rezervou.

Predikcia ceny GMT

Up to Brain cituje niekoľko odborníkov, ktorí robia mierne býčie predpovede. Predpovedajú, že 1 GMT bude mať hodnotu 3,88 USD do konca budúceho roka a 4,34 USD do konca roku 2024.

