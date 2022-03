Mimoburzovú kryptotransakciu spoločnosti Goldman umožnila spoločnosť Galaxy Digital Holdings Michaela Novogratza.

Goldman Sachs údajne dokončil svoj prvý mimoburzový obchod s krypto derivátmi, je prvou veľkou americkou bankou, ktorá sa ponorila do rastúceho trhu s krypto opciami.

Vývoj vyšiel najavo v pondelok a bolo vidieť, ako banka uskutočnila prvý OTC krypto obchod s typom derivátu BTC, ktorý sa vyrovnáva v hotovosti.

Podľa správy CNBC sa Goldman spojil s Galaxy Digital, aby úspešne zrealizovali nedoručiteľnú bitcoinovú opciu.

Anthony Scaramucci zo SkyBridge Capital poukázal na to, že Galaxy Digital mu tiež pomohol zvládnuť jeho prvý OTC krypto obchod.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022