Investície do Metacade stúpajú k $16.35m, zatiaľ čo kryptomenový býčí beh naberá na obrátkach

Správy z kryptotrhu boli v posledných týždňoch v znamení uvoľňovania trhov s tým, ako kryptomenový býčí beh naberá na sile. Nikde nebolo zlepšenie podmienok cítiť viac ako v sektore GameFi, kde sú medzi veľkými menami z odvetvia kryptohrania naďalej zaznamenávané pôsobivé zisky.

Skutočne dobrou správou na kryptotrhu je však príbeh virtuálnej herne Metacade (MCADE), ktorá počas svojej nedávnej presale akcie prekonala očakávania a vybrala $16.35m. Predpokladá sa, že token MCADE dosiahne pôsobivé výsledky, až bude v apríli 2023 kótovaný na popredných kryptomenových burzách Uniswap a Bitmart.

Komplexná mechanika zárobku na Metacade nemá v rámci sektora GameFi konkurenciu, čo z nej robí jednu z najžiadanejších investičných príležitostí v období rozbiehajúcej sa býčej série v kryptomenách.

Všetko, čo potrebujete vedieť o vstupe MCADE na kryptomenové burzy

Mimoriadne úspešný presale tokenu Metacade vyvolal medzi ranými investormi obrovskú dynamiku, ktorá sa podľa všetkého zaleje do povedomia verejnosti, pretože sa token pripravuje na kótovanie na popredných kryptoburzách. MCADE IDO má byť spustené tento týždeň, pričom token bude kótovaný na burze UniSwap za 0,022 $.

Táto napäto očakávaná P2E platforma kombinuje najpútavejšie online herné zážitky, ktoré možno na blockchain nájsť, s najkomplexnejším a najrozsiahlejším systémom odmien, ktorý používateľom ponúka bezkonkurenčné možnosti, ako počas online hrania získať pasívny príjem.

Okrem uvedenia na burze UniSwap 6. apríla bude token MCADE bude tiež kótovaný na Bitmarte v apríli a na MEXC začiatkom mája. Nadchádzajúce kotácie by mohli vyvolať divokú nákupnú reakciu na token a pomôcť mu vykresliť jeho povesť jednej z najvýkonnejších nových investícií roku 2023.

Najrýchlejší investori získali tokeny MCADE v presale za nízku sumu 0,008 $, zatiaľ čo ďalší investori sa počas ICO dostali na palubu za vyššiu cenu. Spôsobila to rýchlosť, s akou sa počas presale akcie zvyšoval dopyt. Vzhľadom na to, že sa každé kolo presale úplne vypredalo, token je pri uvedení na burzu vzácny a projektový plán nesmierne atraktívny, vyzerá to, že MACDE sa v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zhodnotí na nebývalú úroveň.

Ako vysoko tento rok MCADE vystúpi?

Revolúcia GameFi naďalej vedie v titulkami správ na kryptotrhoch, zatiaľ čo kryptomenový býčí beh naberá na obrátkach. Metacade teda prišla v pravý čas, aby zožal obrovské dividendy. Projekt upútal pozornosť odborníkov, ktorí dychtivo očakávajú, či MCADE dokáže splniť svoj sľub a prudko vystreliť k hranici 1 $ do konca roku 2023.

Rozmanité herné zážitky, ktoré platforma ponúka, jej poskytujú konkurenčnú výhodu oproti ostatným titulom GameFi, ktoré sa spoliehajú predovšetkým na jediný titul alebo herný zážitok, aby prilákali fanúšikov. S celkovou trhovou kapitalizáciou 2 miliardy $, ktorá je potrebná na to, aby MCADE dosiahol cenu 1 $, má pred sebou ešte veľa práce. Ale len skutočný odvážlivec, by si stavil proti tomu, že sa tak časom stane.

Tento cenový potenciál je daný celým radom dostupných stimulov, ktoré majú podporiť udržanie užívateľov, najmä mimo tradičnej P2E sféry. Komplexný systém odmien je nastavený tak, aby neustále zlepšoval užívateľskú skúsenosť, čo pravdepodobne povedie k zvýšenému dopytu po MCADE ako úžitkovom tokene, a to ešte predtým, než plne prejaví svoju hodnotu ako token pre správu.

Čo je Metacade?

Metacade sa chystá spôsobiť revolúciu v oblasti online hrania tým, že vybuduje najrozsiahlejšiu virtuálnu P2E herňu, a stavia sa tak do pozície dôležitého člena rozvíjajúceho sa GameFi sektora. V ambicióznom whitepaper Metacade uvádza svoje ciele vybudovať najväčšiu online komunitu herných nadšencov a fanúšikov kryptomien. Vďaka svojmu inovatívnemu systému odmien, ktorý používateľom poskytuje niekoľko možností, ako získať príjem nielen hraním, ale aj prostredníctvom stakingu tokenov a sociálnej interakcie s komunitou.

Natívny token MCADE predstavuje pre investorov vzrušujúcu príležitosť, ktorá sa naskytne zriedkakedy, a to vďaka svojej rozsiahlej využiteľnosti, vynikajúcej tokenomike a fixnej, obmedzenej ponuke, ktorá má veľmi rýchlo posunúť cenu MCADE vyššie.

Ako MCADE funguje?

MCADE je natívny token ekosystému Metacade a je palivom, ktoré stojí za rôznymi a rozsiahlymi funkciami platformy. Okrem toho, že MCADE poskytuje prostriedok smeny v rámci celej platformy, poháňa aj systém odmien. Táto obrovská úroveň užitočnosti zaisťuje, že dopyt po tokenoch zostane konzistentný, ako sa bude na platforme budovať užívateľská základňa, a potenciálne dosiahne bod, kedy ponuka bude prevýšená dopytom.

Okrem vysokej užitočnosti, ktorú MCADE ponúka, poháňa aj jednu z najatraktívnejších a najinovatívnejších funkcií platformy – Metagrants. Tento systém umožňuje vývojárom žiadať o kryptofondy na podporu vývoja nových titulov výhradne pre Metacade. Každá prihláška ide do fondu a potom je uvoľnená na hlasovanie komunity MCADE. Tituly, ktoré získajú najviac hlasov, idú do výroby s podporou financovania.

To prispieva k udržaniu užívateľov vďaka pravidelnému prísunu nových, zaujímavých titulov a zároveň zaisťuje, že sa členovia cítia plne zapojení do prebiehajúceho vývoja platformy.

Je MCADE dobrou investíciou?

Vzhľadom k tomu, že kryptomenový býčí beh naberá na obrátkach a chystá sa dostať na titulné stránky správ o kryptotrhoch, má Metacade skvelú pozíciu pre pokračovanie svojej neuveriteľnej a vzrušujúcej cesty. Nadchádzajúce uvedenie na dve z najznámejších kryptomenových búrz by mohlo byť prvým krokom k tomu, aby token MCADE vystúpil do nebies vďaka podpore svojho inovatívneho P2E ekosystému a pôsobivej vízii budúcnosti kryptohrania.

Platforma Metacade sa už etablovala ako dôkaz sily inovácií v ére Web3. Zdá sa, že v tom bude pokračovať, ako sa projekt vydáva na ďalší krok svojej vzrušujúcej cesty, aby sa stal jedným z najvýnosnejších investičných príležitostí do kryptohier v roku 2023.