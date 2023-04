Investorské skupiny na Telegrame sú v napätí, pretože AltSignals oznamuje svoj presale krypto

Spoločnosť AltSignals oznámila presale úžitkového tokenu ASI, ktorý odomyká obchodné poznatky novej generácie s umelou inteligenciou

Obľúbená platforma má viac ako 52 000 užívateľov a môže sa pochváliť neuveriteľnými recenziami

Presale ASI sa zdá byť jednou z najlepších investičných príležitostí roku 2023

Zdá sa, že svet kryptomien si našiel obľúbenú metódu výmeny nápadov, pretože si pre svoje komunikačné potreby vybral službu rýchlych správ Telegram. Často to znamená, že najskoršia šanca, ako si všimnúť špičkové príležitosti na presale kryptomien, je naprieč aplikáciou.

Pozorní investori sú v súčasnej dobe svedkami vlny vzrušenia, ktorá sa šíri naprieč Telegramom v súvislosti s nadchádzajúcim oznámením presale kryptomeny AltSignals. Mnohí v tomto priestore považujú presale za vzácnu príležitosť na dosiahnutie obrovských ziskov vďaka silnej propozícii projektu a dôležité schopnosti využiť jeho obrovskú komunitu užívateľov.

AltSignals sa môže pochváliť viac ako 50 000 obchodníkmi s kryptomenami medzi svojou užívateľskou základňou a svoju rozsiahlu komunitu vybudovala na základe ponuky svojich produktov. Táto zavedená základňa spolu s výrazne zvýhodneným presale tokenu, za ktorým stojí veľmi úspešný produkt, sú pádnymi dôvodmi, ktoré prispievajú k nadšeniu, pričom ASI umožňuje prístup k ActualizeAI – ďalšej evolúcii prémiových signálov.

Čo je AltSignals?

Spoločnosť AltSignals si vybudovala svoju povesť vďaka poskytovaniu mimoriadne kvalitných obchodných signálov pre denné kryptoobchody, futures na Binance, Forex, CFD a akcie. Snáď najjasnejším ukazovateľom toho, ako silne si jej zákaznícka základňa cení užívateľské skúsenosti, je hodnotenie spoločnosti AltSignals na serveri Trustpilot s viac ako 500 hodnoteniami „vynikajúci“ a celkovým hodnotením 4,9/5.

AltSignals si od svojho spustenia v roku 2017 vybudoval oddanú komunitu s viac ako 50 000 používateľmi a stal sa lídrom, ktorý pomáha všetkým úrovniam obchodníkov dosahovať každodenné zisky s neuveriteľnými výsledkami vďaka radám platformy.

AltSignals vytvára nástroj indikátora známy ako ActualizeAI, ktorý využíva pokročilú umelú inteligenciu využívajúcu spracovanie prirodzeného jazyka a analýzu sentimentu k neustálemu skenovaniu trhov, aby našiel obchodné príležitosti založené na strojovom učení a čo najrýchlejšie ich oznámil obchodníkom, čím im poskytne zásadný náskok pred konkurenciou tak maximalizovať svoje zisky.

Úspešnosť signálov hovorí sama za seba, pričom technológia AltSignals dosahuje 70-83 % úspešnosti obchodov s ETH a BTC. Táto úspešnosť je rozhodujúcim dôkazom vysvetľujúcim obrovskú popularitu platformy a znamená, že presale ASI je pravdepodobne predurčený k podobnému úspechu.

Ako AltSignals funguje?

AltSignals využíva ako fundamentálnu, tak technickú analýzu, aby poskytol kompletný súbor dát pokročilým algoritmom používaným na identifikáciu obchodov. Po pridaní strojového učenia bude rozpoznávanie vzorov prakticky bezkonkurenčné, čo pomôže dosiahnuť doterajšie masívne úspechy.

Súčasná technológia AltAlgo™ priniesla obchodníkom neuveriteľné výsledky a upevnila pozíciu AltSignals ako lídra na trhu s obchodnými signálmi maximalizujúcimi zisk na celom rade rôznych trhov. To umožnilo nespočetným počtom obchodníkov poraziť konkurenciu a získať zo svojich obchodov maximum.

Táto osvedčená technológia poskytla obchodníkom viac ako 3700 kľúčových signálov a vďaka výukovým materiálom a koučovaniu na podporu obchodníkov všetkých úrovní môže byť AltSignals jednou z najväčších spoluprác skúsených obchodníkov s kryptomenami, preto to vzrušenie z ďalšej fázy vývoja produktu.

Presale ASI tiež znamená spustenie klubu ActualizeAI Club, kde sa držitelia tokenov ASI môžu zaregistrovať a získať exkluzívny prístup do beta verzie všetkých nových vydaní. Táto skupina ponúka cenný odbyt a slúži na to, aby bystrí obchodníci mali náskok pred trhmi. Vstup do skupiny a účasť v nej taktiež užívateľom poskytuje možnosť získať ešte viac tokenov ASI, ktoré budú spustené v 1. štvrťroku 2023.

Čo je ASI?

Token ASI je postavený na blockchain Ethereum, ktorý poskytuje držiteľom ASI vysokú úroveň bezpečnosti. Samotný token je úžitkový token s kritickými rolami naprieč platformou AltSignals, pričom vlastníctvo tokenu ASI je zásadné pre prístup k rôznym exkluzívnym oblastiam platformy a ďalším typom signálov, ako sú napríklad signály pre produkt ActualizeAI.

ASI bude kľúčom k včasnému prístupu k obchodným signálom pred ostatnými obchodníkmi a konkurenčná výhoda, ktorú poskytuje, má tokenu priniesť obrovské zisky. Vzhľadom na to, že sa na platformu hrnú používatelia, bude táto výhoda určite zásadným hnacím motorom, ktorý sa pridá k neuveriteľnému záujmu, ktorý sa už prejavil v presale projektu.

Token tiež zohráva úlohu pri umožňovaní výmeny hodnôt v rámci platformy AltSignals, napríklad pri prístupe k vzdelávacím zdrojom a ďalším. Táto vysoká miera užitočnosti znamená, že mnohí očakávajú veľký nákupný tlak na ASI, ktorý by mal cenu tokenu ďalej zvýšiť. Ako by to nestačilo, token ASI bude mať 3 a 5-ročný plán spätného odkúpenia a spaľovania, ktorý zaistí deflačný efekt na ponuku tokenu ASI – čo pravdepodobne povedie k zvýšeniu ceny tokenu.

Je ASI považovaný za dobrú investíciu?

Skúsení investori do kryptomien vedia, že presale kryptomien môžu byť predzvesťou obrovských výnosov, pretože prístup k vysoko zvýhodneným cenám, ktoré sú k dispozícii, a obmedzené povedomie o projekte vytvárajú významné hodnotové ponuky. Presale kryptomeny ASI je toho neuveriteľným príkladom a poskytuje investorom jedinečnú príležitosť dostať sa na palubu projektu predurčeného k veľkému úspechu.

Keďže projekt má už teraz obrovskú používateľskú základňu a solídne recenzie, analytici predpovedajú pre AltSignals a jeho ASI svetlú budúcnosť, pričom presale už za 1 dni vyzbieral $112k. Keďže mnohí už špekulujú o tom, či token v roku 2023 prekoná bariéru 1 $, niet pochýb o tom, že držitelia ASI budú mať pred sebou vzrušujúci rok 2023.