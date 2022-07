Kalifornia legalizuje politické dary kryptomien, keďže krypto spoločnosti zvyšujú politické výdavky

FTX majú svoje ruky v mnohých bankoch. To sa týka aj politiky.

„Pomerne rýchlo vám dôjdu skutočne účinné spôsoby, ako sa urobiť šťastnejším míňaním peňazí,“ povedal v minulosti generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried. „ Nechcem jachtu.“

Bankman-Freid síce nechce luxusné hračky, no chce ovplyvňovať svet, čo sa čiastočne prejavilo aj na množstve politických darov. Nikto nie je výraznejší ako Joe Biden, pričom súčasný prezident dostal od Bankman-Frieda 5,2 milióna dolárov počas prezidentského kola v roku 2020.

Celkovo doteraz rozdal viac ako 21 miliónov dolárov zo svojich peňazí rôznym demokratickým kandidátom a demokratickým parlamentom.

Čo sa týka volieb v roku 2024? Bankman-Fried hovorí, že by mohol minúť až 1 miliardu dolárov v závislosti od kandidátov (nie strany), pričom spodná hranica je pravdepodobne „severne od 100 miliónov dolárov“.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022