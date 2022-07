Myslím si, že viac ako čokoľvek iné, záhadný koncept investície do mémov symbolizuje, že v skutočnosti žijeme v simulácii.

Kto môže zabudnúť na január 2021, keď sa banda Redditorov stretla s Wall Street a zdvihla cenu akcií Gamestopu na sotva uveriteľné úrovne? A čo Dogecoin, kryptomena vytvorená zo žartu, aby si ju osvojil najbohatší muž sveta a dosiahla trhovú kapitalizáciu takmer 90 miliárd dolárov?

Hokkaido Inu

Hokkaido Inu boli jedným z mnohých mémov, ktoré sa niesli v znamení úspechu Dogecoinu. Jeho trhová kapitalizácia dosahuje neuveriteľných 800 miliónov dolárov, odvtedy ho zakladatelia opustili a padol o 99%. Hystéria býčieho trhu, čo?

Dnes sa však znovu objavuje ako prehrávač DeFi „poháňaný memes“. Čokoľvek si o memes myslíte, určite sú zaujímavé. Samozrejme, existuje aj temná stránka, v ktorej sa nevinní drobní investori niekedy používajú ako výstupná likvidita, čo sa rovná schéme pump-and-dump zo strany tvorcov. Je tu celá otázka regulácie – čo by sa malo povoliť?

Existujú však aj zaujímavé sieťové efekty, pretože komunita tisícov – ba, miliónov – stojí za veľa, bez ohľadu na to, akým smerom ju rozviniete. Ako teda premeniť túto komunitu a túto značku na legitímny biznis? To je to, na čo sa HOKK Finance v nádeji, že vstane z popola memovej mince Hokkaido Inu, snaží odpovedať.

Podcast s Markom Basom

Mark Basa je v oblasti kryptomien od roku 2011 a pracuje na celom rade rôznych projektov a oblastí. Prechádzal sa priestorom a dnes je jedným z jeho zameraní HOKK, kde pracuje ako riaditeľ po vstupe do projektu po tom, čo bol pôvodne len ďalším nákupcom.

S Markom som si sadol na najnovšiu epizódu podcastu CoinJournal, aby sme prediskutovali všetky memy – temnú stránku, podvody, eufóriu, sieťové efekty, reguláciu, prečo za niečo stoja a ešte oveľa viac.

Bolo to iné a bola to zábava. Hej, aj tak je to všetko simulácia.

Odkaz na Spotify -> tu