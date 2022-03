Kryptotrh sa vo všeobecnosti ustálil po veľmi volatilnom období na začiatku roka 2022. Analytici sa teraz zameriavajú na dlhodobé výhľady a jednou mincou, ktorá upútala pozornosť všetkých, je Kava (KAVA) . Mohla by skutočne dosiahnuť 40 dolárov do konca roka? Tu je to, čo potrebujete vedieť:

Krátkodobá volatilita vyvinula veľký tlak na KAVA

Dosiahnutie 40 USD bude znamenať, že minca musí vzrásť 10-násobne oproti svojej súčasnej cene

Aj keď to vyzerá pritiahnuté za vlasy, nie je to úplne nemožné

Zdroj údajov: Tradingview

Kava (KAVA) – Cesta k 40 dolárom?

V súčasnosti sa KAVA obchoduje za približne 3,89 USD. Na základe výkonnosti kryptotrhu za posledné tri mesiace je ťažké si predstaviť, že by KAVA mohla rásť 10-násobne pred koncom roka. Ale v skutočnosti nie je také ťažké si to predstaviť.

Má to viacero dôvodov. Po prvé, Kava pridáva podporu EVM. Tento krok umožní interoperabilitu s tokenmi ERC 20. To pravdepodobne posunie viac projektov DeFi do siete. Podpora EVM tiež znamená, že aplikácie už vytvorené pre Ethereum možno nasadiť aj na Kava.

Okrem toho sa zdá, že nálada na trhu v skutočnosti vyzerá lepšie ako pred tromi mesiacmi. Investori začali oceňovať ekonomické a geopolitické faktory, ktoré sú v hre. Vzhľadom na prudký nárast trhu by KAVA stále mohla rásť. Napriek tomu si stále myslíme, že existuje toľko negatívnych rizík, kvôli ktorým bude veľmi ťažké dosiahnuť sen o 40 dolároch.

Stojí Kava (KAVA) za riziko?

Kava je skvelý projekt a bol ním posledných pár mesiacov. Jednoducho trpel všeobecným trendom na trhu. Jeho dlhodobá hodnota však zostáva stále veľmi vysoká. Skutočnosť, že do svojho systému pridáva väčšiu interoperabilitu, je veľká vec. Aj keď nedosiahne 40 dolárov, stále môže ponúknuť 3- alebo 4-násobný rast.