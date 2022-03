Polygón (MATIC) mal počas najlepšej časti týždňa stúpajúci trend. Minca je v skutočnosti za posledných 7 dní v zelenej farbe a niektorí analytici sledovali možný prelom. Ale MATIC bol odmietnutý v kritickej zóne a to by mohlo znamenať skazu pre buly. Tu sú fakty.

Po týždennom náraste bol MATIC odmietnutý za 1,75 USD.

Odvtedy minca klesla na 1,59 $.,

Je pravdepodobné, že MATIC tento týždeň znova otestuje túto zónu.

Zdroj údajov: Tradingview

Polygon (MATIC) – Pochopenie vzostupného trendu

Nedávny vzostupný trend v MATIC bol celkom pôsobivý. Zdá sa, že celý trh je na vzostupe, pričom veľké zisky zaznamenali aj Ethereum a Bitcoin. Je však zrejmé, že tempo MATICu sa spomalilo. Pre väčšinu analytikov bolo cieľom mince prekročiť hranicu 1,75 USD.

To by signalizovalo silný býčí beh, ktorý by sa dal udržať dlhšie. Ale MATIC bol rozhodne odmietnutý za 1,75 USD a odvtedy výrazne ustúpil a dosiahol 1,56 USD. 1,75 USD je v skutočnosti 200-dňový EMA, zatiaľ čo 1,56 USD je o niečo nižší ako 50-dňový EMA.

Je možné, že MATIC sa odrazí medzi týmito dvoma zónami. Očakávame, že tento týždeň bude minca opäť testovať 1,75 USD. Či sa to tentoraz podarí, sa uvidí. Ale posun nad 200 EMA bude signálom, že býci prevzali moc.

Je Polygon (MATIC) budúcnosť?

Polygon (MATIC) vyšiel ako riešenie škálovania Etherea. Odvtedy sa pokúsil o úplnú diverzifikáciu od svojej hlavnej činnosti a teraz vytvára nové vertikály v GameFI a NFT.

Samozrejme, nie je to najväčšie krypto aktívum. Medzi najlepšou desiatkou sa ale udrží ešte dlho. To z neho robí veľmi slušnú investíciu na dlhšie obdobie.