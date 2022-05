Kryptomeny nebudú mať moment Lehman a príde nákup veľrýb, hovorí spoluzakladateľ Nexo

Prepad stablecoinov TerraUSD (UST) spôsobil paniku medzi investormi do stablecoinov a všeobecných investorov na krypto trhu. Zatiaľ čo Terra Luna Foundation už oznámila „plán obnovy“, stále to neovplyvnilo ceny UST a LUNA, pretože sú stále na poklese, rovnako ako všeobecný kryptotrh.

Do Kwon a podporovatelia TerraUSD sa predtým obrátili na Nexo so žiadosťou o podporu UST stablecoinu, ale Nexo odmietlo. Na otázku, prečo odmietli počas rozhovoru pre Bloomberg, spoluzakladateľ spoločnosti Nexo, Antoni Trenchev, povedal:

„O podrobnostiach záchranného plánu, ktorý stále prebieha, môžem povedať len toľko a nechcem do toho nijakým spôsobom zasahovať. Zaželajte im veľa šťastia. Na úrovni predstavenstva sme urobili rozhodnutie, ktoré sme v tejto fáze nepovažovali za rozumné. Ak prídu s iným návrhom, o ktorom si myslíme, že dáva väčší zmysel, mohli by sme ho prehodnotiť, ale zatiaľ zostávame na vedľajšej koľaji.“

Pravdepodobnosť zotavenia kryptotrhu

Hoci kolaps TerraUSD s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvní algoritmické stablecoiny a nie stabilné coiny kryté aktívami, ako je Tether, niektorí ho označujú za možno „Lehmanov moment“ pre krypto. Niektorí kryptomiliardári ako SC, Michael Novogratz a Sam Men Freed stratili za posledných pár týždňov 70%, 80% a 90% svojho majetku. Ale keď sa Trencheva spýtal Matt Miller z Bloombergu, či si myslí, že ide o problém pre kryptopriemysel ako celok, Trenchev povedal:

„Nemyslím si, že je to okamih Lehmana.“ Očividne viete, že to nie sú najkrajšie epizódy, ale dostaneme jednu až dve z nich ročne. Pamätáte si, že minulý rok sme mali zákaz v Číne a minulý rok, keď sme mali Covid, sme mali až 50% pokles. Takže tentoraz si myslím, že to, čo je iné, je to, že máte obmedzený počet predajcov. To, čo vidím na platforme Nexo, a to, čo máme, sa zvýšilo na 4 milióny maloobchodných používateľov a veľmi veľkú inštitucionálnu klientelu a nevidím ich predávať tak ako v roku 2020 alebo 2021. Myslím si, že tlak na BTC je Teraz vidíme, že ide o uvoľnenie obrovských rezerv BTC, ktoré Terra Foundation nahromadila, a to je to, čo vytvára tlak na trh. Som zvedavý, či 25 000 dolárov vydrží. Ak nie, možno by sa veľmi dobre vrátilo k 20 000 USD, predchádzajúcim historickým maximám z rokov 2017-2018, ale myslím si, že po odpustení najneskôr príde k nákupu vo veľkom.“

Keď bol Trenchev nútený upresniť, kedy si myslel, že dôjde k veľkému nákupu, povedal:

„Myslím, že okolo 20… najskôr, keď začne napučiavanie tohto základu, o ktorom viete, že podľa našich odhadov by sa malo blížiť. Takže 25 000 $ za bitcoin alebo 20 000 $ najhoršie scenáre by mali byť bodom obratu.“