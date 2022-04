KuCoin spúšťa 100 miliónov dolárov Creators Fund

Popredná kryptoburza KuCoin, odnož rizikového kapitálu, KuCoin Ventures a KuCoin NFT Marketplace-Windvane spustili „Fond pre tvorcov“ v hodnote 100 miliónov dolárov, informoval Coin Journal z tlačovej správy.

Fond bude podporovať projekty NFT v ich raných fázach v oblastiach ako umenie, šport, celebrity, ázijská kultúra a ďalšie. 99 vynikajúcich tvorcov NFT bude pozvaných, aby urýchlili rast Web3 tým, že sa pridajú na trh Windvane NFT.

Windvane poskytuje NFT razbu, obchod a ďalšie

Decentralizovaný NFT trh KuCoin ponúka NFT razenie, skladovanie, obchod, správu a mnoho ďalších služieb. Jeho cieľom je byť komplexnou platformou kompatibilnou s mainstreamovými NFT blockchainmi ako ETH, BSC a FLOW.

Pomoc mladým umelcom a tvorcom

„Fond pre tvorcov“ pomôže mladým umelcom verejne predviesť svoj talent a vybudovať oveľa slobodnejší, rovnocennejší a demokratickejší decentralizovaný trh NFT. Poskytne tiež inovatívnu technológiu na uľahčenie rozvoja priestoru NFT a pomôže vybudovať rôznorodú sféru Web 3.

Windvane bude podporovať INO (počiatočná ponuka NFT) prostredníctvom ohromujúcej návštevnosti KuCoinu a pomoci od KOL a dôležitých uzlov.

Johnny Lyu, generálny riaditeľ spoločnosti KuCoin, povedal:

„V súčasnej fáze komplexnej a hĺbkovej expanzie KuCoinu o polia Web 3.0 a NFT a prehlbovanie ekosystému KuCoin, spustenie ‚Creators Fund‘ v hodnote 100 miliónov USD nepochybne prinesie silný impulz do nášho vývojového procesu. Fond pre tvorcov v hodnote 100 miliónov dolárov podporí tvorcov a projekty NFT, ktoré ďalej skonsolidujú infraštruktúru metaverse. Sme radi, že vidíme rýchly rozvoj NFT a ich integráciu so športom, kultúrou, hrami, celebritami atď. KuCoin NFT Marketplace – Windvane by chcel premostiť Web 2.0 a Web 3.0 podporou viacerých tvorcov pri spúšťaní ich NFT alebo projektov a vytváraním integrovanejší svet NFT s nižšou prekážkou vstupu pre používateľov.“

Justin Chou, hlavný investičný riaditeľ KuCoin Ventures, dodal:

„KuCoin NFT Marketplace – Windvane je rozvíjajúci sa trh. Windvane so svojím poslaním zameraným na používateľa a komunitou bude podporovať tvorcov Web 3.0 na celom svete, aby spôsobili revolúciu v odvetví NFT. Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s Windvane pri spustení 100 miliónového fondu Creators Fund, o ktorom sme presvedčení, že bude prínosom pre používateľov, tvorcov, komunity a zakladateľov projektov vo svete Web 3.0.“