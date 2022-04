Nalepenie investovateľných aktív na blockchain je v dnešnom svete kryptomien bežnou záležitosťou. Zatiaľ čo výhod je mnoho – medzi tie najvýznamnejšie patrí lepšia dostupnosť, znížené trenie a poplatky a potenciál rozdeliť nelikvidné aktíva – je tu tiež veľa výziev.

Brightvine, investičná platforma poháňaná blockchainom, ktorá spája overených emitentov skutočných aktív s digitálnymi investormi, je jednou z takýchto firiem, ktoré riešia túto výzvu. Dnes oznámili partnerstvo s Angel Oak Ventures, technologickou odnožou Angel Oak Companies, ktorá pracuje v oblasti inovatívnych hypotekárnych riešení. Partnerstvo sa zameria na využitie platformy Brightvine pri skúmaní nových investičných ciest pre investorov.

Pomýšľať na dopad na širší finančný trh, ak sa podarí úspešne zlúčiť nehnuteľnosti a blockchain, sa zbiehajú sliny. Notoricky známy nelikvidný a nedostupný trh s nehnuteľnosťami by sa mohol zmeniť, ak by niekto dokázal prelomiť, ako úspešne tokenizovať tieto aktíva. Aby sme získali odpovede na to, prečo je to taká výzva, aký pokrok sa dosiahol a čo presne toto partnerstvo s Angel Oak znamená, vyspovedali sme CEO Brightvine Joea Vellanikarana.

CoinJournal (CJ): Ľudia už dlho fantazírujú o nehnuteľnostiach žijúcich na blockchaine, ale zatiaľ pokrok zaostával za ostatnými sektormi v rámci kryptomien. Aký je podľa vás dôvod?

Joe Vellanikaran (JV) : Existujú dva hlavné dôvody: Nízka informovanosť v realitnom priemysle o výhodách blockchainu a slabá infraštruktúra na podporu tokenizácie nehnuteľností. Realitný priemysel je neuveriteľne sofistikovaný s dobre vyškolenými a finančne zdatnými jednotlivcami, ktorí využívajú množstvo možností, ktoré v súčasnosti existujú na financovanie svojich investícií. Zdá sa však, že väčšina si neuvedomuje výhody, ktoré blockchain poskytuje nehnuteľnostiam, ako je napríklad väčšia likvidita oslovením širšej základne investorov a efektívnosť získaná automatizáciou nadbytočných funkcií prostredníctvom inteligentných zmlúv. Aj keď krypto a blockchain existujú už viac ako desať rokov, stále neexistuje technologické riešenie, ktoré by náležite ocenilo dynamiku a nuansy realitného priemyslu. Tu prichádza Brightvine.

CJ: Tlačová správa načrtáva zníženie „trenia tradičných sekundárnych trhov“ ako výhodu tokenizovaného prístupu. Môžete mi prosím upresniť, čo tu máte na mysli?

JV: Napriek tomu, že sektor je mnohonásobne väčší ako akciové trhy, neexistuje NYSE pre hypotéky, nehnuteľnosti alebo produkty s pevným výnosom. Predaje a prevody týchto aktív sa dohadujú súkromne, čo si vyžaduje značnú povinnú starostlivosť a náklady na prevod. Brightvine umožňuje bezproblémový prenos tokenov aktív medzi stranami transakcie – to všetko pri znížení nákladov na audit prostredníctvom overovania dokumentov a údajov na báze blockchainu.

CJ: Na akú demografickú skupinu sa zameriavate s partnerstvom Angel Oak – investori DeFi, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfóliá pridaním expozície nehnuteľností, no zostávajú v oblasti kryptomien?

JV: To je pravda, ale zameriavame sa aj na inštitucionálnych a akreditovaných investorov v oblasti tradičných financií, ktorí chcú investovať do tried aktív, ktorých audit a sledovanie je bez Brightvine príliš náročné.

CJ: Sprístupní to investície do nehnuteľností vzhľadom na to, že zvyčajne veľké a nelikvidné investície môžu byť fragmentované v reťazci?

JV: Áno. Umožňujeme správcom fixných príjmov a správcom nehnuteľností získavať prostriedky od investorov založených na blockchaine pomocou tokenov. Tieto fondy sú zvyčajne financované veľkými inštitúciami a zriedka obchodujú. Tokenizácia fondu umožňuje širšej investičnej základni prístup k týmto vysokovýkonným alternatívnym triedam aktív, ktoré sú zvyčajne pre väčšinu investorov uzavreté.

CJ: Čo by ste povedali, že je najväčším motívom pre investora investovať do tokenizovaného nehnuteľného aktíva, a nie cez konvenčnú trad-fi cestu? Alebo je to jednoducho pre investorov, ktorí nemajú prístup k takýmto vozidlám mimo kryptomien?

JV: Najväčšími motívmi sú prístup a flexibilita. Táto cesta poskytuje väčší výber a prispôsobenie portfólia, ako aj možnosť jednoducho obchodovať s vašimi tokenizovanými aktívami na sekundárnom trhu.

CJ: Pridal som sa do poradovníka, aby som sa pripojil k Brightvine. Prečo existuje zoznam čakateľov a kedy očakávate jeho otvorenie?

JV: Tento rok spustíme platformu, ktorá umožní investorom nakupovať a vkladať digitálne aktíva na Brightvine.

CJ: Bude sa Brightvine naďalej zameriavať na nehnuteľnosti, alebo máte v pláne tokenizovať viac tried aktív?

JV: Brightvine sa v súčasnosti zameriava na hypotéky, fixný príjem a realitný priemysel, ale stále skúmame nové možnosti a sme otvorení pre ďalšie triedy aktív v budúcnosti.

CJ: Aký úžitok z vášho produktu by mohli mať emitenti hypoték?

JV: Ponúkame hypotekárnym emitentom prístup k portálu Brightvine, čo je bezpečná platforma na správu, ktorá zvyšuje efektivitu, bezpečnosť a likviditu hypoték a MBS. Pôvodcovia a emitenti pôžičiek premieňajú svoje finančné produkty v reálnom svete na digitálne aktíva, čo umožňuje jednoduchý prenos overených údajov s tretími stranami, ako sú investori, obchodníci s maklérmi a RIA. Okrem toho emitenti používajú portál Brightvine na koordináciu a poskytovanie primárnych ponúk digitálnych aktív investorom.

CJ: Čo si myslíte, čo prinesie budúcnosť tokenizovaných akcií? Myslíte si, že sa tokenizované akcie a nehnuteľnosti niekedy stanú mainstreamom a stiahnu kapitál preč zo sektora trad-fi?

JV: Pevne verím, že trad-fi a DeFi sa nakoniec spoja. Trad-fi je naplnené množstvom neuveriteľne inteligentných, pracovitých a dôvtipných investičných profesionálov. Môže to chvíľu trvať, ale verím, že priemysel sa prispôsobí a prijme blockchain, aby umožnil všetky triedy aktív, od akcií až po pevný príjem. Nakoniec sa o tokenizácii ani nebudeme baviť. Bude to jednoducho technológia poháňajúca nový finančný trh, ktorý bude efektívnejší, transparentnejší, likvidnejší a prístupnejší.

CJ: Máte nejaké obavy z regulácie tu? Napríklad tokenizované akcie a iné podobné cenné papiere boli pod prísnym dohľadom úradov, či predstavujú cenné papiere. Ovplyvní to Brightvine alebo ich investorov?

JV: Rešpektujeme a podporujeme reguláciu tohto odvetvia, a preto je dodržiavanie súladu jadrom produktov a ponúk Brightvine. Všetky cenné papiere ponúkané na Brightvine budú v súlade s príslušnými smernicami príslušných regulačných orgánov.

CJ: Pôvodne pochádzam z Írska, kde bolo pre mladých ľudí od GFC veľmi ťažké zabezpečiť hypotéky, pričom mnohí sa chytili do pascí na prenájom. Trochu hypotetická otázka, ale myslíte si, že tokenizované nehnuteľnosti a hypotéky by mohli mať šancu tento problém nakoniec zmierniť?

JV: Áno! Povedzme, že široká verejnosť v Írsku má záujem o zlepšenie vlastníctva domov v celej krajine. Mohli by vytvoriť a financovať fond likvidity založený na blockchaine, ktorý by algoritmicky nakupoval hypotéky dlžníkov v Írsku. Tento produkt zvyšuje likviditu hypoték, zatiaľ čo nemenná účtovná kniha overených údajov znižuje náklady súvisiace s hypotékami. Zvýšenie likvidity a zníženie nákladov zlepšuje ceny pre dlžníkov. Lepšie ceny znamenajú, že viac ľudí má nárok na hypotéku, čo zase zlepšuje vlastníctvo domu.

Okrem toho investori vo fonde pravdepodobne dostanú väčší výnos, ako keby nechali svoje prostriedky v banke! Spoločnosť Brightvine uvedie na trh produkt, ktorý bude riešiť tento problém neskôr v tomto roku.