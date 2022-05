Na pozadí všadeprítomnej pochmúrnosti trhu je token MKR od Maker DAO lúčom nádeje. Jeho celosvetová návštevnosť neustále narastá, pričom sa zdá, že väčšina pochádza z Poľska, Kórey, Japonska a Ruska.

Výrobca nedávno odhalil veľmi očakávaný dátum spustenia AstraProtocol. Token ASTR prichádza do ich blockchainu koncom tohto mesiaca.

Maker je dnes jednou z mála kryptomien v zelených číslach, pričom v čase písania tohto článku vzrástla o viac ako 2 %.

Táto stručná príručka obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o ekosystéme a minci Maker, vrátane toho, či a kde kúpiť Maker, ak sa tak rozhodnete.

Maker (MKR) je riadiacim tokenom Maker Protocol a MakerDAO, softvérovej platformy resp. decentralizovanú organizáciu. Umožňujú používateľom vydávať a spravovať stablecoiny DAI.

Tokeny MKR dávajú držiteľom hlasovacie práva pri vývoji Maker Protocol, ale nevyplácajú im dividendy. Očakáva sa, že s úspechom DAI sa ich hodnota zhodnotí.

Ekosystém Maker je jedným z prvých a najstabilnejších projektov v oblasti decentralizovaných financií. MKR umožňuje držiteľom priamo sa podieľať na riadení DAI, čo ho robí jedinečným.

Každý držiteľ môže hlasovať o prípadných zmenách Protokolu výrobcu. Ich vplyv závisí od veľkosti ich podielu v MKR.

Nič nemôže nahradiť vlastný výskum. Akékoľvek investičné rozhodnutie, ktoré urobíte, by malo byť založené na vašej odbornosti na trhu, vašom postoji k riziku a na vlastnostiach a rozložení vášho portfólia. Zvážte tiež, ako by ste sa cítili pri strate peňazí.

Digital Coin Price predpovedá pre Maker pozitívnu cenovú trajektóriu:

Wallet Investor nie je taký optimista, predpovedá pokles ceny, a to dosť výrazný. Analytik predpovedá, že Maker stratí do roka viac ako 60 %.

Today, the D3M is providing +247 million of fresh liquidity in Dai to @AaveAave 🚰

Let’s do a quick overview of the Direct Deposit Module (D3M)

How is it working now?

How would it work in the near future?

👇

1/ pic.twitter.com/NXc3yieB5N

— Maker (@MakerDAO) April 27, 2022