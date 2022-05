Po tom, čo jeho stablecoin stratil naviazanie meny na USD, Terra vstúpila do klesajúcej špirály. Tendencia pokračuje aj dnes, ešte výraznejšie ako včera, keď LUNA stratila „len“ polovicu svojej hodnoty.

Terra klesla na #14 na Coinmarketcap, ale dnes je až na #29. Je čas kúpiť si dip, kým nebude neskoro.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Terra, teraz vám môže poskytnúť dobré výnosy a tu nájdete najlepšie miesta, kde teraz kúpiť Terra.

Najlepšie miesta na nákup Terra teraz

Čo je Terra?

Terra sa pokúsila odlíšiť pomocou stabilných coinov viazaných na fiat, pričom tvrdila, že kombinuje výhody kryptomien bez hraníc s každodennou cenovou stabilitou fiat mien.

Ide o spoľahlivú stratégiu, len jeho stablecoin UST stratil svoj peg, a preto sa toto všetko stalo. Stablecoin v skutočnosti nebol krytý.

Algoritmus, o ktorom sa hovorilo, že upravuje ponuku stablecoinov na základe dopytu, nepomohol. Držiteľom LUNA to poskytlo stimul na výmenu LUNA a stablecoinov za ziskové výmenné kurzy, aby buď rozšírili alebo znížili ponuku stablecoinov, aby zodpovedali dopytu.

V súčasnosti nie sú žiadané ani LUNA, ani UST. Takmer všetky popredné burzy majú zablokované výbery.

Mám si dnes kúpiť Terra?

Do Terra sa rozhodne oplatí investovať, ak je správne načasovanie. Teraz to už nemusí byť. Ak veríte, že sa to zotaví, je to riziko, ktoré musíte podstúpiť.

Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predpoveď ceny Terra

Analytici zostávajú na Terra napriek poklesu optimistickí. CryptoNewZ predpovedá, že budúci rok sa bude obchodovať medzi 78 a 85 dolármi za mincu. Jednoročná predpoveď ceny Wallet Investor je 151 USD.

Coinpedia očakáva, že LUNA sa bude na konci budúceho roka obchodovať medzi 132 a 257 dolármi. Gov Capital sa pripája k býkom so svojou predikciou ceny 166 dolárov za jeden rok.

