Mark Zuckerberg potvrdzuje spustenie funkcie NFT pre Instagram a Facebook

Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ spoločnosti Meta (Facebook), prostredníctvom príspevku uviedol, že funkcia Non-Fungible Tokens (NFT) bude zavedená na Facebooku a Instagrame. Funkcie umožnia tvorcom a zberateľom prezentovať NFT podľa vlastného výberu na svojich účtoch a profiloch. Táto funkcia sa bude týkať používateľov Instagramu aj Facebooku.

Podľa správy budú inžinieri z Meta vykonávať interné testovanie funkcie NFT, ktoré sa začne tento týždeň.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

— db (@tier10k) May 9, 2022