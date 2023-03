Metacade sa chystá stať najväčšou online arkádou na svete s rýchlym predajom tokenov MCADE

Herný priestor blockchain sa rozrastá, keďže stále viac investorov sa prikláňa k výhodám, ktoré ponúka metaverse. Bohatý potenciál ponúkaný rozsiahlymi virtuálnymi svetmi a integrovanými mechanizmami zárobku typu play-to-earn (P2E) vytvoril jedny z najlepších príležitostí, ktoré sa nachádzajú v priestore GameFi. Plány Metacade stať sa najväčšou online arkádou na svete pomáhajú tejto úplne novej platforme stať sa naozaj cenným klenotom.

Aj keď blockchain hranie rastie, vďaka jedinečným schopnostiam Metacade sa platforma odlišuje od svojich konkurentov. Toto je dôvod, prečo má u investorov taký úspech.

Metacade je priekopníkom P2E hier

Po nedávnom spustení presale tokenov MCADE spoločnosti Metacade sa investori čoraz viac tešia z vyhliadok online arkád v najbližších rokoch. Presale vyzbieral veľmi rýchlo 8,6 milióna dolárov len za 14 týždňov.

Rozruch okolo Metacade je jasne opodstatnený a to vďaka obrovskému množstvu pripravovaných online arkádových hier spolu s bohatými možnosťami zárobku pre používateľov, ktorí môžu pri hraní zbierať pasívny príjem. S rastúcou ponukou blockchain hier, ktoré ohrozujú herný priemysel, sú projekty ako Metacade ideálne na zlepšenie používateľského zážitku.

Očakáva sa, že sektor GameFi dosiahne do roku 2025 hodnotu 40 miliárd dolárov , hoci väčšina titulov GameFi ponúka svojim hráčom jedinečný herný zážitok. Metacade zvýši očakávania prostredníctvom tejto rozmanitej škály hier a jej jedinečných dodatočných možností zarábania peňazí mimo tradičnej mechaniky play-to-earn (zarábanie hraním).

Môže MCADE dosiahnuť 1 $ v roku 2023?

Po skončení presale MCADE bude token spustený na centralizovaných a decentralizovaných burzách a mince MCADE budú dostupné širokej verejnosti. Očakáva sa, že uvoľnenie pevného počtu tokenov na burzách vyvolá prudký nárast dopytu, čo pravdepodobne povedie k prudkému nárastu cien.

Ako sa informácie dostávajú do popredia, Metacade je označovaný ako miesto na hľadanie najlepších P2E blockchain hier a herných zážitkov, MCADE pravdepodobne opäť vzrastie na hodnote. Mnoho analytikov verí, že 1 dolár je dosiahnuteľným cieľom pre MCADE, čo je hranica, ktorá by na konci presale znamenala 50-násobné výnosy z obchodu.

Čo je Metacade?

Metacade je prvá online arkáda na svete, ktorá ponúkne komunitný prístup v rámci širokej škály hier GameFi a P2E s funkciami, ktoré sú viac ako len hra. Okrem rozsiahleho prehľadu online arkádových hier s integrovanou mechanikou P2E ponúka komunite a širšiemu ekosystému Web3 výhody hneď niekoľkými spôsobmi.

Plánom Metacade je vybudovať rastúcu online komunitu nadšencov blockchain hier a fanúšikom Web3 výrazne pomôže ich schéma Create2Earn (zarábanie vytváraním), ktorá odmeňuje používateľov, ktorí uverejňujú sociálny obsah na hube. Interakcie môžu siahať od recenzií hier po zdieľanie alfa, odovzdávanie herných tipov až po účasť na živých chatoch a účasť v podfórach v štýle Reddit. Každou užitočnou interakciou získate odmenu.

Ako funguje MCADE?

Dosah Metacade sa rozširuje do takej miery, aby oslovil príležitostných, ale aj skúsených hráčov. Hráči môžu bojovať s priateľmi v priamom súboji alebo sa zúčastniť turnajov s hráčmi z celého sveta, šplhať po rebríčkoch a získavať odmeny. Centrum Metacade je vytvorené, aby bolo tým ideálnym miestom.

Cieľom centra je tiež stať sa ústredným bodom pre väčšiu komunitu Web3 a osloviť najhorúcejšie talenty pre najzaujímavejšie pracovné príležitosti v tomto odvetví. Od roku 2024 bude centrum Metacade zahŕňať platformu, ktorá spája členov komunity s pracovnými príležitosťami na čiastočný a plný úväzok v blockchain hrách. Okrem toho, ich funkcia Work2Earn (zarábanie hraním) umožní uverejniť prácu a úlohy na voľnej nohe, a úlohy beta testovania v rámci Metacade s ponukou odmien.

Metacade: inovátor blockchain hier

Čerešničkou na torte Metacade je pravdepodobne jeho inovatívna iniciatíva Metagrants. Vývojári, ktorých cieľom je podporiť vytváranie nových blockchain hier, výhradne pre Metacade, môžu požiadať o financovanie v počiatočnej fáze na podporu procesu uvádzania tých najzaujímavejších nových titulov na platformu.

Komunita Metacade si môže vybrať, ktoré hry získajú financovanie a to hlasovaním za svoje obľúbené hry zo súboru nápadov. Tie, ktoré získajú najviac hlasov, pôjdu do výroby s výhodou financovania, ktoré tomuto procesu pomôže. Tieto hlasovacie práva sú súčasťou postupného prechodu Metacade na plnohodnotné DAO (decentralizovaná autonómna organizácia) do konca roku 2024, keď všetka moc prejde z projektového tímu na komunitu.

MCADE: vynikajúca kryptomena na nákup pre dlhodobé zisky

Presale MCADE predstavuje fantastickú príležitosť pre investorov dosiahnuť zaujímavé zisky a stať sa súčasťou rastúcej revolúcie GameFi. Pri spustení bol nákup možný za 0,008 USD, teraz je aktuálna hodnota MCADE 0,0155 USD. Táto hodnota nakoniec stúpne na 0,02 USD na konci presale predtým, ako bude MCADE kótovaný na kryptoburzách.

Bohatý projektový plán, vynikajúca životnosť a inovatívny prístup Metacade sú nastavené tak, aby z neho urobili obrovského a skutočného významného nositeľa v hrách P2E. Investícia do MCADE by teraz mohla byť vzácnou príležitosťou na dosiahnutie obrovských ziskov, pretože Metacade sa stáva online arkádou, ktorú si vyberajú hráči a fanúšikovia kryptomien na celom svete.