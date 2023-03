10 najlepších mincí, ktoré si môžete kúpiť na získanie obrovských ziskov v roku 2023

Keďže rok 2023 sa ešte len rozbieha, vyzerá už oveľa pozitívnejšie ako náročný rok 2022, ktorý zažili prakticky všetky kryptoprojekty. S nádejou, že priestor už prekonal dno medvedieho trhu, investori obracajú svoju pozornosť na identifikáciu projektov, ktoré majú potenciál priniesť neuveriteľné zisky v roku 2023 neskôr.

Zistiť, ktorý projekt ponúka za vaše peniaze najväčší úspech, sa však ľahšie povie, ako urobí. Preto je tu 10 najlepších mincí z hľadiska najuznávanejších projektov, o ktorých mnohí investori tvrdia, že by mohli v roku 2023 priniesť obrovské zisky:

Metacade (MCADE),

Chainlink (LINK),

Avalanche (AVAX),

Hedera (HBAR),

Bitcoin (BTC),

LTO Network (LTO),

Ripple (XRP),

Monero (XMR),

Shiba Inu (SHIB),

Polygon (MATIC).

1. Metacade (MCADE)

Metacade už berie svet investícií útokom s jeho predpredajom, ktorý priťahuje mnoho obdivovateľov. Len za 14 týždňov od spustenia vyzbieral fenomenálnych 8,6 miliónov dolárov. Fundraising pokračuje rýchlym tempom, pričom predpredaj je teraz v 5 štádiu a čoraz väčší počet investorov sa snaží dostať na palubu, kým je to ešte možné. To samo o sebe by ho mohlo bez problémov umiestniť na vrchol zoznamu 10 najlepších mincí, keďže toto sú vlastnosti platformy, ktoré skutočne vynikajú.

Obrovský nárast presale záujmu poháňajú komplexné plány uvedené v nedávno vydanom whitepaper , ktorý poskytuje plán pre ciele, zámery a plán projektu. Metacade je na ceste k revolúcii v oblasti videohier, čiastočne tým, že vybuduje najväčšiu hernú hru s možnosťou zarábania (P2E) na svete.

Zdá sa, že arkáda P2E pritiahne obrovské množstvo miliónov globálnych hráčov vďaka rozsiahlym mechanizmom odmeňovania implementovaným v celom ekosystéme. Hráči všetkých kategórií sú odmeňovaní prostredníctvom odmien získaných v rámci príležitostného hrania, ale aj prostredníctvom konkurencie schopnejšej hry. Tu používatelia testujú svoje zručnosti proti tomu najlepšiemu, čo komunita ponúka. Metacade tak vytvorí širokú príťažlivosť, ktorá môže projektu poskytnúť potenciálne obrovský celkový adresovateľný trh (TAM).

Ďalším spôsobom, akým budú mechanizmy odmeňovania implementované, sú akcie používateľov mimo arkády, za predpokladu, že budú prínosom pre širší ekosystém Metacade. To znamená, že používatelia, ktorí prispievajú spôsobmi, ako je písanie recenzií hier alebo zapojenie sa do komunity, budú mať tiež nárok na odmeny, čo bude motivovať všetkých používateľov k neustálemu zlepšovaniu platformy. To znamená oveľa väčšiu úroveň udržania a rastu používateľov, ako by mohli mnohé iné projekty očakávať.

Projekt využíva pomocný token známy ako MCADE na napájanie ekosystému a MCADE hrá kľúčovú úlohu vo väčšine spôsobov fungovania platformy. Okrem spôsobu, akým sa odmeny rozdeľujú, MCADE vo všeobecnosti funguje ako mena platformy, čo znamená, že pre všetky výmeny hodnôt v rámci celého ekosystému – ako sú vstupné do turnajov alebo nákup tovaru – je MCADE rozhodujúci.

Dizajn tokenu obsahuje aj možnosti stávok pre držiteľov, čo umožňuje investorom, ktorí držia za pravdepodobné zhodnotenie ceny tokenu MCADE, využívať pasívny príjem tým, že svoje tokeny uvedú do prevádzky na počkanie.

Jednou z funkcií, ktorá sa pri investičnej analýze objavuje s určitou frekvenciou, je program Metagrants, ktorý poskytuje významnú hodnotu na všetkých úrovniach zapojenia používateľov. Dosahuje to tým, že umožňuje vývojárom hier a tímom prezentovať nápady na hry komunite Metacade. To môže poskytnúť užitočnú spätnú väzbu pre vývojárov, ale čo je dôležitejšie, potom umožňuje držiteľom MCADE hlasovať o projektoch, ktoré si zaslúžia financovanie z pokladnice Metacade. Táto úroveň zapojenia tiež pomôže zlepšiť udržanie používateľov tým, že im pomôže v budúcnosti hernej knižnice.

2. Chainlink (LINK)

Chainlink je projekt, ktorý sa zaoberá výzvou, ktorej čelí Web3 v možnosti prístupu k presným a bezpečným údajom dôveryhodným spôsobom.

Chainlink decentralized oracle network (DON) je komplexný systém uzlov, ktoré dodávajú informácie do siete a vkladajú na to svoje LINK tokeny. Akýkoľvek uzol, ktorý sa pokúša hrať so systémom, je penalizovaný systémom známym ako sekanie, kde je poskytnutie nesprávnych údajov potrestané stratou tokenov LINK uzlom.

Chainlink sa môže pochváliť väčším počtom partnerstiev ako ktorýkoľvek iný projekt Web3 a cenové zdroje, ktoré poskytuje o aktuálnych cenách obchodných párov, sú kritickou súčasťou spôsobu, akým funguje najvyspelejší koniec DeFi (ako je Aave). Ak bude DeFi naďalej rásť a Chainlink zostane pre neho ústredným bodom, potom by sme mohli vidieť dramatický nárast ceny tokenu LINK v priebehu roku 2023, čo z neho robí solídneho kandidáta na zoznam 10 najlepších mincí.

3. Avalanche (AVAX)

Avalanche je projekt prvej vrstvy, ktorý súťaží s firmami ako Ethereum a Solana o podiel na trhu vo verejnom priestore bez povolenia. Projekt využíva tri samostatné blockchain známe ako C-Chain, P-Chain a X-Chain, ktoré umožňujú vytváranie podsietí nazývaných podsiete.

Tieto podsiete umožňujú určitú flexibilitu vo funkciách siete Avalanche, čo znamená, že parametre môžu byť prispôsobené konkrétnemu prípadu použitia. To viedlo k volaniam od vášnivej komunity Avalanche, že škálovateľnosť siete Avalanche je neprekonateľná, vďaka čomu je investovanie do natívneho tokenu, AVAX, sľubnou príležitosťou.

Sieť Avalanche nezaznamenala veľký rast po náraste býčieho zápasu v roku 2021, avšak s veľkou a zanietenou komunitou za tým môže byť rok 2023 rokom, kedy si projekt zabezpečí väčší podiel na trhu a umožní tým, ktorí investovali do tokenu AVAX žať odmeny.

4. Hedera (HBAR)

Sieť Hedera v skutočnosti vôbec nie je blockchain; projekt využíva technológiu známu ako riadené acyklické grafy (DAG), ktorá umožňuje sieti Hedera poskytovať rýchle a bezpečné transakcie vo veľkom rozsahu.

Projekt tiež berie decentralizáciu vážne, ale prijal odlišný prístup ako väčšina projektov vymenovaním rady korporátnych a vzdelávacích inštitúcií za časovo obmedzených podmienok, aby zastávali miesto v rade Hedera.

Veľa sa hovorí o tom, že sieť Hedera môže v roku 2023 zaznamenať spustenie niektorých veľkých prípadov použitia, čo by mohlo priniesť výhodu tokenu HBAR v podobe zvýšenia cien. S určitým pozitívnym pohybom, ktorý už bol zaznamenaný, by to mohol byť začiatok výrazného zhodnocovania ceny tokenu HBAR.

5. Bitcoin (BTC)

Bitcoin môže byť mnohými vnímaný ako najkonzervatívnejšia investícia v kryptopriestore, ale niet pochýb o tom, že zostáva vlajkovým projektom Web3. Vzhľadom na to, že v roku 2023 pravdepodobne príde stále viac a viac regulácií, projekt ťaží z absencie centralizovanej strany, ktorá ho riadi, spolu so slávou, ktorú si projekt drží.

Ak bude regulácia naďalej chybovať pri definovaní bitcoinu ako komodity, mohlo by to celkom dobre otvoriť stavidlá pre inštitucionálnych investorov, aby zaplavili finančné prostriedky na trh v roku 2023 a neskôr, čo znamená, že cena BTC by mohla vzrásť ďaleko nad to, čo sme doteraz už videli, keď TradFi začne poháňať zelené sviečky namiesto len občasnej kryptoveľryby.

6. LTO Network (LTO)

LTO Network je holandský projekt, ktorý sa zameriava predovšetkým na prípady použitia, kde je potrebné hybridné riešenie. Toto sú zvyčajne prípady použitia, ktoré si vyžadujú súkromné ukladanie údajov, ale aj verejné overenie, a preto LTO Network dúfa, že týmto spôsobom zabezpečí veľkú časť podnikového trhu.

Projekt sa už môže pochváliť niekoľkými pôsobivými partnermi, ktorí spolupracovali s OSN a IBM na rôznych prípadoch použitia. Projekt tiež skúmal vývoj produktu Digital Identity (DID), ktorý by mohol v budúcnosti otvoriť dvere pre viac prípadov použitia.

Keďže token LTO sa používa pre všetky transakcie v rámci projektu, je pravdepodobné, že cena LTO bude rásť v súlade s využívaním siete, a ak by sa teda v roku 2023 objavilo viac projektov s vysokým objemom transakcií, držitelia LTO by mohli čakať príjemné prekvapenie.

7. Ripple (XRP)

Spoločnosť Ripple je už roky uväznená vo svojich právnych sporoch s SEC a oddaná komunita podporovateľov, ktorí za ňou stoja, je presvedčená, že rok 2023 bude rokom, kedy sa súdny spor skončí.

Väčšina analytikov sa domnieva, že je pravdepodobné, že Ripple vyhrá súdny spor s SEC, čo by mohlo znamenať, že mnohé zavedené prípady použitia získajú zelenú na formálne získanie tokenu XRP na použitie v primárnom prípade použitia Ripple – cezhraničné platby.

Ak by sa to stalo, potom sme si istí, že cena XRP sa vyšplhá na maximá, ktoré sme nevideli roky, ak nie ešte vyššie.

8. Monero (XMR)

Monero je projekt zameraný na súkromie, ktorý sa snaží vybudovať anonymnú digitálnu hotovosť, ktorá umožní nevysledovateľné transakcie na celom svete, od každodenných transakcií až po transakcie kryptoveľryby.

Monero čelí neistej budúcnosti vo svetle rastúceho zamerania sa na reguláciu, ktorú vlády zavedú do roku 2023. Držitelia XMR sú však presvedčení, že technická zložitosť projektu znamená, že ho nemožno zastaviť, a preto by regulátori mali dosiahnuť nejaký druh prímeria s projektom, čo by mohlo prospieť cene XMR.

9. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu je projekt, ktorý vybudoval a udržiava vášnivú komunitu nasledovníkov známu ako Shib Army. Projekt mohol začať ako memecoin v stopách projektu Dogecoin (DOGE), ale tím využil popularitu projektu na preorientovanie sa na ponuku DeFi viac založenú na utilitách.

Výhodou, ktorú má Shiba Inu oproti Dogecoin je, že pomôcka DeFi umožňuje, aby sa projekt v priebehu času ďalej vyvíjal, čo by mohlo pomôcť vybudovať a udržať nadšenie z projektu v priebehu času.

10. Polygon (MATIC)

Polygon je projekt vrstvy 2 pre Ethereum, čo znamená, že cieľom projektu je využitie siete Ethereum na prístup k výhodám škálovateľnejším spôsobom.

Sieť Polygon má svoje vlastné validátory, ale zásadne má aj MATIC – most do siete Ethereum. To znamená, že iné projekty postavené na Polygon sú schopné pravidelne ukladať dáta späť do siete Ethereum, pričom medzitým využívajú lacnejšie a rýchlejšie transakcie na Polygon.

Polygon sa už podarilo zabezpečiť množstvo veľkých podnikových projektov, ako sú Starbucks a Nike, takže by nebolo prekvapením, keby cena MATIC v roku 2023 zaznamenala veľké zisky.

Aký projekt je pre investorov najlepšou voľbou?

Metacade je jednoznačne výberom z 10 najlepších mincí pre investorov, ktorí hľadajú najväčšie zisky. Tým, že investorom poskytujeme neuveriteľný potenciál spolu s neuveriteľnými cenami dostupnými v presale, niet pochýb o tom, že najväčší prínos možno nájsť v investovaní do MCADE.

Keďže MCADE je tak úzko spätý s používaním platformy, v roku 2023 pravdepodobne dôjde k obrovskému nárastu cien tokenov, keďže vydania budú zverejnené a hráči zaplavia platformu, takže tí, ktorí využijú presale na obmedzený čas, ktorý zostane otvorený, budú mať úžasnú cesta pred nimi.